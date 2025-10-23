Η νέα εποχή της μετακίνησης δεν μετριέται σε χιλιόμετρα, αλλά σε εμπειρίες. Το leasing είναι η επιλογή εκείνων που θέλουν να κινούνται χωρίς περιορισμούς, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς τα «πρέπει» της ιδιοκτησίας.
Η περιουσία που άφησε ο Τζορτζ Μπάλντοκ στον 2 ετών γιο του
Σύμφωνα με αγγλικά Μέσα ο άτυχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού κατέλειπε σημαντική περιουσία στον μικρό του γιο, με τη διαχείριση να ανατίθεται στην αρραβωνιαστικιά του μέχρι την ενηλικίωση του παιδιού
Ο Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος πέθανε στις 9 Οκτωβρίου του 2024 μετά από πνιγμό σε πισίνα στην Αθήνα, άφησε περιουσία 4.091.003 λιρών ή διαφορετικά 4.700.000 ευρώ στον ηλικίας δύο ετών γιο του, σύμφωνα με έγγραφα κληρονομιάς που δημοσιεύθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο 31χρονος Μπάλντοκ ζούσε στην Ελλάδα από τότε που υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό, αφού διέπρεψε στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπου έπαιξε για επτά σεζόν και έκανε πάνω από 200 εμφανίσεις, βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Sun», η έρευνα για τον θάνατό του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε αλκοόλ ή ναρκωτικά στον οργανισμό του, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση ως τυχαίο θάνατο.
Ο παίκτης είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο την επόμενη μέρα του ατυχήματος για να γιορτάσει τα πρώτα γενέθλια του γιου του, Μπρόντι.
Τα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μπάλντοκ άφησε συνολικά 5.781.399 λίρες σε περιουσιακά στοιχεία. Μετά την αποπληρωμή χρεών, η καθαρή του αξία μειώθηκε στα 4.091.003 λίρες.
Δεδομένου ότι ο αθλητής πέθανε χωρίς διαθήκη, το ποσό θα διαχειρίζεται η αρραβωνιαστικιά του, Άναμπελ Ντίγκναμ, «για τη χρήση και το όφελος του ανήλικου Μπρόντι Μπάλντοκ μέχρι να γίνει 18 ετών», σύμφωνα με δικαστική απόφαση.
Προϊόν της ακαδημίας νέων των Μίλτον κέιντς Ντοντς, ο Μπάλντοκ έπαιξε επίσης για την Όξφορντ Γιουνάιτεντ, την Τάμγουορθ και την Νορθάμπτον Τάουν πριν καθιερωθεί στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, όπου βοήθησε τον σύλλογο να κερδίσει την άνοδο στην Premier League το 2019 και το 2023.
