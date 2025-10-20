Παράπονα για την διαιτησία από Άρη και Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία τους στο «Κλ. Βικελίδης»
SPORTS
Άρης Παναθηναϊκός Διαιτησία

Παράπονα για την διαιτησία από Άρη και Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία τους στο «Κλ. Βικελίδης»

Υπήρξε φάουλ στον Αλφαρέλα στο γκολ του Παναθηναϊκού, υποστηρίζουν οι κιτρινόμαυροι - Δεν δόθηκε πέναλτι στον Γερεμέγεφ, ισχυρίζονται οι πράσινοι

Παράπονα για την διαιτησία από Άρη και Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία τους στο «Κλ. Βικελίδης»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Παράπονα από τη διαιτησία είχαν Άρης και Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία με 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης» για την 7η αγωνιστική της Super League.

Με διαρροή της η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ υποστήριξε ότι στο ξεκίνημα της φάσης του τέρματος του Παναθηναϊκού δεν καταλογίστηκε φάουλ πάνω στον Μιγκέλ Αλφαρέλα το οποίο έπρεπε να είχε καταλογιστεί μέσω VAR.

«Υπάρχει καθαρό φάουλ στον αλφαρελα στο ξεκίνημα της φάσης του γκολ του παναθηναϊκού. Όφειλε να ελεγχθεί στο var, είναι ξεκάθαρο φάουλ», αναφέρει η ΠΑΕ Άρης στη διαρροή της.

Την ίδια ώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της - και μέσω της LIVE περιγραφής της για την αναμέτρηση - ότι δεν δόθηκε πέναλτι στον Γερεμέγεφ.

Ειδικότερα στην περιγραφή του Live στο επίσημο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σημειώνεται το εξής για τη φάση του 74ου λεπτού του αγώνα του 1-1 με αντίπαλο τον Άρη: «Καθαρό τράβηγμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στην περιοχή, δεν καταλογίζεται το πέναλτι».
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης