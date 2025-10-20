Παράπονα για την διαιτησία από Άρη και Παναθηναϊκό μετά την ισοπαλία τους στο «Κλ. Βικελίδης»
Υπήρξε φάουλ στον Αλφαρέλα στο γκολ του Παναθηναϊκού, υποστηρίζουν οι κιτρινόμαυροι - Δεν δόθηκε πέναλτι στον Γερεμέγεφ, ισχυρίζονται οι πράσινοι
Παράπονα από τη διαιτησία είχαν Άρης και Παναθηναϊκός μετά την ισοπαλία με 1-1 στο «Κλ. Βικελίδης» για την 7η αγωνιστική της Super League.
Με διαρροή της η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ υποστήριξε ότι στο ξεκίνημα της φάσης του τέρματος του Παναθηναϊκού δεν καταλογίστηκε φάουλ πάνω στον Μιγκέλ Αλφαρέλα το οποίο έπρεπε να είχε καταλογιστεί μέσω VAR.
«Υπάρχει καθαρό φάουλ στον αλφαρελα στο ξεκίνημα της φάσης του γκολ του παναθηναϊκού. Όφειλε να ελεγχθεί στο var, είναι ξεκάθαρο φάουλ», αναφέρει η ΠΑΕ Άρης στη διαρροή της.
Την ίδια ώρα η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει στην επίσημη ιστοσελίδα της - και μέσω της LIVE περιγραφής της για την αναμέτρηση - ότι δεν δόθηκε πέναλτι στον Γερεμέγεφ.
Ειδικότερα στην περιγραφή του Live στο επίσημο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σημειώνεται το εξής για τη φάση του 74ου λεπτού του αγώνα του 1-1 με αντίπαλο τον Άρη: «Καθαρό τράβηγμα του Ρόουζ στον Γερεμέγεφ στην περιοχή, δεν καταλογίζεται το πέναλτι».
