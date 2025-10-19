Κόντης: «Έπρεπε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας, ελέγχαμε το ματς, δεχθήκαμε ένα εύκολο γκολ»

Με το ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Παναθηναϊκό, σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα εκτός από πλούσιο θέαμα: γρήγορο γκολ, έντονες μονομαχίες, λάθη και δραματικό φινάλε.Ο Παναθηναϊκός μπήκε ιδανικά στον αγώνα, αιφνιδιάζοντας τον Άρη μόλις στο 3ο λεπτό με τον Σφιντέρσκι (0-1), ο οποίος πλάσαρε υπέροχα μετά από κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας.Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης ανέβασε στροφές μετά τις αλλαγές του Μανόλο Χιμένεθ. Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 75ο λεπτό, όταν ο Τάσος Δώνης ισοφάρισε σε 1-1. Το γκολ προήλθε από τραγικό λάθος του Ντραγκόφσκι, ο οποίος αδράνησε σε ένα φαινομενικά ακίνδυνο σουτ, με την μπάλα να περνά κάτω από το σώμα του.Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, εξέφρασε την πικρία του για το αποτέλεσμα, τονίζοντας ότι η ομάδα του άξιζε τη νίκη.Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης:«Ξεκινήσαμε πολύ καλά, σε μία δύσκολη έδρα, ξέραμε τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Στο τέλος της ημέρας μετά από το ματς έχουμε μία πικρία γιατί ο Άρης δεν μας απείλησε ιδιαίτερα, ελέγχαμε το ματς. Αυτές τις ευκαιρίες που είχαμε στο τέλος έπρεπε να τις αξιοποιήσουμε και να σκοράρουμε. Δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Δεν είμαστε χαρούμενοι με την ισοπαλία, θέλαμε τη νίκη. Στεναχωριέμαι γιατί μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω, με βάση την απόδοση έπρεπε να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι.»Για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, ο Κόντης ήταν κατηγορηματικός: «Το γκολ που δεχτήκαμε ήταν εύκολο. Δεν κινδυνέψαμε στο ματς... Εμείς έπρεπε να είμαστε πιο ήρεμοι, κλέβαμε τη μπάλα και πηγαίναμε να παίξουμε γρήγορα, έπρεπε να κοντρολάρουμε το ματς, να έχουμε σκέψη. Όντως προηγηθήκαμε και ισοφαριστήκαμε, αλλά είχαμε πολλές ευκαιρίες να πάρουμε τη νίκη στο τέλος.»