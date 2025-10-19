Άρης: Άφησε τον Μορόν στον πάγκο ο Χιμένεθ - Η ενδεκάδα για το ματς με τον Παναθηναϊκό

Βάσει των όσων δούλεψε ο Ισπανός προπονητής στη διάρκεια της εβδομάδας, αυτή η απόφαση να μείνει εκτός ο Λορέν Μορόν δεν προκαλεί έκπληξη.



Βάσει του ρόλου τουαλλά και της ανάδειξής του σε κορυφαίο ξένο σκόρερ όλων των εποχών, προφανώς προκαλεί αίσθηση. Κι έτσι ο Τίνο Καντεβέρε θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του Άρη έχοντας πίσω του τον Φρέντρικ Γένσεν καθώς οι Μόντσου-Γαλανόπουλος είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι.

Στα επιθετικά άκρα, επιβεβαιώθηκε το ντεμπούτο του Μιγκέλ Αλφαρελά ενώ στην άλλη πτέρυγα θα αγωνιστεί ο Πιόνο Σίστο. Η δεύτερη έκπληξη αφορά τα αμυντικά άκρα όπου ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Φαντιγκά για τη δεξιά πλευρά στέλνοντας τον Τεχέρο στην αντίστοιχη αριστερή. Στο κέντρο της άμυνας, ο Χιμένεθ επέλεξε τον Λίντσεϊ Ροζ για παρτενέρ του Φαμπιάνο ενώ ο Σωκράτης Διούδης θα υπερασπιστεί την εστία.





Πηγή: www.gazzetta.gr





