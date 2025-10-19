Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Άρης: Άφησε τον Μορόν στον πάγκο ο Χιμένεθ - Η ενδεκάδα για το ματς με τον Παναθηναϊκό
Η τοποθέτηση του Τίνο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης αντί του Λορέν Μορόν είναι η ηχηρότερη αλλαγή του Μανόλο Χιμένεθ στην 11αδα του Άρη για τον αγώνα (19:30) με τον Παναθηναϊκό στο «Κλ. Βικελίδης»
Βάσει των όσων δούλεψε ο Ισπανός προπονητής στη διάρκεια της εβδομάδας, αυτή η απόφαση να μείνει εκτός ο Λορέν Μορόν δεν προκαλεί έκπληξη.
Βάσει του ρόλου τουαλλά και της ανάδειξής του σε κορυφαίο ξένο σκόρερ όλων των εποχών, προφανώς προκαλεί αίσθηση. Κι έτσι ο Τίνο Καντεβέρε θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του Άρη έχοντας πίσω του τον Φρέντρικ Γένσεν καθώς οι Μόντσου-Γαλανόπουλος είναι οι δύο εσωτερικοί μέσοι.
Στα επιθετικά άκρα, επιβεβαιώθηκε το ντεμπούτο του Μιγκέλ Αλφαρελά ενώ στην άλλη πτέρυγα θα αγωνιστεί ο Πιόνο Σίστο. Η δεύτερη έκπληξη αφορά τα αμυντικά άκρα όπου ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τον Φαντιγκά για τη δεξιά πλευρά στέλνοντας τον Τεχέρο στην αντίστοιχη αριστερή. Στο κέντρο της άμυνας, ο Χιμένεθ επέλεξε τον Λίντσεϊ Ροζ για παρτενέρ του Φαμπιάνο ενώ ο Σωκράτης Διούδης θα υπερασπιστεί την εστία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά
Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε
Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr