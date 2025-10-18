Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την Πόλη και έπιασε κορυφή με συγκάτοικο την Χαποέλ - Δείτε βίντεο

Οι πράσινοι επικράτησαν με 95-81 της Εφές στην Τουρκία και έκαναν το 4-1, όπως και η Χαποέλ που νίκησε με 89-88 την Παρί - Νίκες και για Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν, Μονακό και Βίρτους