Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την Πόλη και έπιασε κορυφή με συγκάτοικο την Χαποέλ - Δείτε βίντεο
Euroleague: Ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από την Πόλη και έπιασε κορυφή με συγκάτοικο την Χαποέλ - Δείτε βίντεο
Οι πράσινοι επικράτησαν με 95-81 της Εφές στην Τουρκία και έκαναν το 4-1, όπως και η Χαποέλ που νίκησε με 89-88 την Παρί - Νίκες και για Ερυθρό Αστέρα, Παρτιζάν, Μονακό και Βίρτους
Ο Παναθηναϊκός φύλαγε την πιο... καλοκουρδισμένη σε άμυνα και επίθεση εμφάνιση του για την Πόλη, εκεί όπου ολοκλήρωσε δίχως απώλειες την «διαβολοβδομάδα» και βελτίωσε το ρεκόρ του στην εφετινή Euroleague σε 4-1.
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Αναντολού Εφές, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα, που είδε δύο παίκτες της να βγαίνουν νοκ άουτ κατά τη διάρκεια του ματς (ο Οσμάνι τραυματίστηκε στον ώμο και ο Παπαγιάννης στο αριστερό γόνατο), να υποχωρεί στο 2-3.
Μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο συνδυάστηκε από την κυριαρχική εμφάνιση του Ομέρ Γιούρτσεβεν μέσα στη ρακέτα, το... νεύρο του Τσέντι Όσμαν και από τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά του και με μαέστρο της δημιουργίας τον Κώστα Σλούκα (12 ασίστ), απάντησε με σερί 16-0, κλειδώνοντας το «διπλό» από το 32΄. Συγκεκριμένα, στο 27΄ και με το σκορ στο 52-57, το «τριφύλλι» έτρεξε αρχικά ένα σερί 12-0, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +17 (52-69), ενώ το διεύρυνε μέχρι το 32΄ στο 16-0, για το μη αναστρέψιμο 52-73!
Κι όλα αυτά σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ (από το πρώτο ημίχρονο) και δεν κατάφερε να προσφέρει τα... συνηθισμένα, όντας φανερά εκνευρισμένος από τη διαιτησία.
Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους και career high, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, 11 ο Τζέριαν Γκραντ και 10 ο Ρισον Χολμς.
Από την Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-9
Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 95-81 της Αναντολού Εφές, για την 5η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα, που είδε δύο παίκτες της να βγαίνουν νοκ άουτ κατά τη διάρκεια του ματς (ο Οσμάνι τραυματίστηκε στον ώμο και ο Παπαγιάννης στο αριστερό γόνατο), να υποχωρεί στο 2-3.
Μετά το πρώτο ημίχρονο, το οποίο συνδυάστηκε από την κυριαρχική εμφάνιση του Ομέρ Γιούρτσεβεν μέσα στη ρακέτα, το... νεύρο του Τσέντι Όσμαν και από τον έλεγχο των επιθετικών ριμπάουντ, ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την εξαιρετική άμυνά του και με μαέστρο της δημιουργίας τον Κώστα Σλούκα (12 ασίστ), απάντησε με σερί 16-0, κλειδώνοντας το «διπλό» από το 32΄. Συγκεκριμένα, στο 27΄ και με το σκορ στο 52-57, το «τριφύλλι» έτρεξε αρχικά ένα σερί 12-0, κλείνοντας το τρίτο δεκάλεπτο στο +17 (52-69), ενώ το διεύρυνε μέχρι το 32΄ στο 16-0, για το μη αναστρέψιμο 52-73!
Κι όλα αυτά σε μία βραδιά που ο Κέντρικ Ναν φορτώθηκε γρήγορα με 3 φάουλ (από το πρώτο ημίχρονο) και δεν κατάφερε να προσφέρει τα... συνηθισμένα, όντας φανερά εκνευρισμένος από τη διαιτησία.
Πρώτος σκόρερ της ελληνικής ομάδας ο Τσέντι Όσμαν με 29 πόντους και career high, ενώ 15 πρόσθεσε ο Ομέρ Γιούρτσεβεν, 11 ο Τζέριαν Γκραντ και 10 ο Ρισον Χολμς.
Από την Αναντολού Εφές, ο Σέιν Λάρκιν με 18 πόντους ήταν απελπιστικά μόνος για την ανατροπή.
Τα δεκάλεπτα: 21-22, 42-43, 52-69, 81-9
Η Χαποέλ Τελ Αβίβ «έπιασε» τον Παναθηναϊκό στην κορυφή
Πολύτιμο «διπλό» σημείωσε η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, επικρατώντας με 89-88 της Παρί, για την 5η αγωνιστική της Euroleague, σε ένα θρίλερ που κρίθηκε στην τελευταία φάση. Οι Ισραηλινοί κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα ως το τέλος, παρά την πίεση των Γάλλων, και ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας, ισοβαθμώντας με τον Παναθηναϊκό με ρεκόρ 4-1.
Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη, με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι τέλους. Ο Χίφι (23π.) της Παρί είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το τελευταίο σουτ του αγώνα, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να πανηγυρίσουν ένα πολύτιμο διπλό.
Η Χάποελ έδειξε χαρακτήρα και πνευματική ετοιμότητα, παραμένοντας ανταγωνιστική ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημήτρης Ιτούδης διαχειρίστηκε με μαεστρία τις κρίσιμες στιγμές, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη που την κρατά σταθερά στη μάχη της κορυφής.
«Ηρωας» των νικητών ο Τάιλερ Ένις, ο οποίος δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, μετά από φάουλ του Χίφι, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Νταν Οτούρου με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-64, 88-89
Τρία στα τρία μετράει ο Ερυθρός Αστέρας μετά την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από την τεχνική ηγεσία. Οι Σέρβοι επικράτησαν 90-75 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον ρεκόρ 3-2.
Η «βασίλισσα» μπήκε στο ματς με κεκτημένη ταχύτητα από τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση και πήρε διψήφια διαφορά στο 13΄ (20-31). Τρία λεπτά αργότερα, όμως, το σκορ είχε γίνει 33-33 με τους γηπεδούχους να πατάνε το γκάζι με σερί 13-2, για να κλείσουν την περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων, 43-39 και τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να έχει «βομβαρδίσει» το ισπανικό καλάθι με 15 πόντους.
Η ανωτερότητα του Αστέρα συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο με τη διαφορά να ξεπερνάει τους 10 πόντους (63-49 στο 17΄) και να φτάνει στο +16 (76-59) στο 34΄. Δεν υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις για τη Ρεάλ ώστε να καλύψει χάσμα 16 πόντων μέσα σε 6 λεπτά και ο Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς επικράτησε με το τελικό 90-75. Κορυφαίος ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ με 18π., 7ρ., 5ασ., ο Τσίμα Μονέκε είχε 15π., 7ρ. και ο Νουόρα 18π., 5ρ., 3ασ.
Ξανά άστοχη η Ρεάλ από το τρίποντο (5/26) κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο. Διασώθηκε ο Τσούμα Οκέκε με 16π.,8ρ.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 67-53, 90-75
Η Μπασκόνια πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην Παρτίζαν, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την πέμπτη σερί ήττα της στην εφετινή EuroLeague. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 91-79 στη Buesa Arena, παίρνοντας το πρώτο της «διπλό» και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-2.
Οι Βάσκοι, χωρίς τους τραυματίες Μάρκους Χάουαρντ και Τρεντ Φόρεστ, κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ και μάλιστα να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (77-77) λίγο πριν την εκπνοή. Ωστόσο, η Παρτίζαν αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική στο φινάλε, με τον Ουάσινγκτον να παίρνει φωτιά και με 8 σερί προσωπικούς πόντους του να κλειδώνει τη νίκη, γράφοντας το 79-87 στα 29΄΄ για τη λήξη.
Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Καρλίκ Τζόουνς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του με ένα εντυπωσιακό double-double, σημειώνοντας 18 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ.
Από την Μπασκόνια, ο Χαμίντου Ντιάλο έκανε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός...
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91
Την τρίτη νίκη της στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Euroleague πανηγύρισε η Μονακό, επικρατώντας 90-84 της Βαλένθια στο Μόντε Κάρλο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο και υποχρέωσε τους Ισπανούς του Πέδρο Μαρτίνεθ στην 3η ήττα τους.
Αποφασισμένη να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στη Μπολόνια, έδειξε από το ξεκίνημα η Μονακό. Σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Σπανούλη πέτυχαν 57 πόντους, ενώ με το ξεκίνημα της 3ης περιόδου εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20 όταν προηγήθηκαν 60-40.
Και ξαφνικά έπαθαν black out στην άμυνα, επιτρέποντας 20 πόντους σε έξι λεπτά από τη Βαλένθια η οποία μείωσε 66-60 στο 27΄. Έξι λεπτά πριν από το τέλος, ο Άλφα Ντιαλό με γκολ-φάουλ επανέφερε τη διαφορά στο +12 (81-69) και στο σημείο εκείνο «κλείδωσε» η νίκη για τη Μονακό, με το τελικό 90-84.
Ο Μίροτιτς είχε 15 πόντους σε 17 λεπτά για τους νικητές, ο Ντιαλό 16 με 5 ριμπάουντ, ενώ 14 με 3 ασίστ είχε ο Στραζέλ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Μπαντιό πέτυχε 18π., ενώ ο Νέιθαν Ρούβερς είχε 10π. (5/5 δίποντα) και 10 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 71-62, 90-84
Με 36 πόντους του Κάρσεν Έντουαρντς η Βίρτους Μπολόνια πέρασε από τη Λιόν με νίκη 90-83 επί της Βιλερμπάρν. Στο 3-2 πλέον η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ενώ η Βιλερμπάν παραμένει στην «ουρά» της κατάταξης με 1-4.
Ματς για... γερά νεύρα στο «Αστρομπάλ» με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς και καμία ομάδα να μην μπορεί να εξασφαλίσει διαφορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο προβάδισμα ήταν των γηπεδούχων, μόλις 6 πόντοι (64-58), λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.
Διαφορά την οποία αμέσως «έσβησε» με 13-0 η Βίρτους για να προηγηθεί 71-64 στο 32:30 και να δημιουργήσει μομέντουμ νίκης. Ο Γκλιν Γουότσον (24π.) ήταν σε σπουδαία μέρα και προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι, όμως αποδείχθηκε ανέφικτο.
Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν ασυγκράτητος και με 36 πόντους (7/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 7/8 βολές) οδήγησε τη Βίρτους στη νίκη με 90-83. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Πάγιολα για τους φιλοξενούμενους με 14π. και 4/6 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-40, 64-61, 83-90
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ολυμπιακός 94-95
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-78
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 78-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 88-73
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 81-95
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-75
Μονακό (Μονακό)– Βαλένθια (Ισπανία) 90-84
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 83-90
Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 79-91
Παρί (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-89
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Παναθηναϊκός 4-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2
Παρί (Γαλλία) 3-2
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-2
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-2
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-2
Ολυμπιακός 3-2
Μονακό (Μονακό) 3-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 3-2
Παρτιζάν (Σερβία) 3-2
Βαλένθια (Ισπανία) 2-3
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-3
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-4
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-5
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Το παιχνίδι είχε συγκλονιστική εξέλιξη, με διαρκείς εναλλαγές στο σκορ και τις δύο ομάδες να παλεύουν μέχρι τέλους. Ο Χίφι (23π.) της Παρί είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του με το τελευταίο σουτ του αγώνα, αλλά η μπάλα δεν βρήκε στόχο, επιτρέποντας στους φιλοξενούμενους να πανηγυρίσουν ένα πολύτιμο διπλό.
Η Χάποελ έδειξε χαρακτήρα και πνευματική ετοιμότητα, παραμένοντας ανταγωνιστική ακόμη και όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημήτρης Ιτούδης διαχειρίστηκε με μαεστρία τις κρίσιμες στιγμές, οδηγώντας την ομάδα του σε μια νίκη που την κρατά σταθερά στη μάχη της κορυφής.
«Ηρωας» των νικητών ο Τάιλερ Ένις, ο οποίος δε λάθεψε από τη γραμμή των ελευθέρων βολών, μετά από φάουλ του Χίφι, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Νταν Οτούρου με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 25-26, 44-45, 70-64, 88-89
Προελαύνει ο Ερυθρός Αστέρας, 90-75 τη Ρεάλ Μαδρίτης
Τρία στα τρία μετράει ο Ερυθρός Αστέρας μετά την αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από την τεχνική ηγεσία. Οι Σέρβοι επικράτησαν 90-75 της Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι στην 5η αγωνιστική της διοργάνωσης, με τις δύο ομάδες να έχουν πλέον ρεκόρ 3-2.
Η «βασίλισσα» μπήκε στο ματς με κεκτημένη ταχύτητα από τις τρεις συνεχόμενες νίκες στη διοργάνωση και πήρε διψήφια διαφορά στο 13΄ (20-31). Τρία λεπτά αργότερα, όμως, το σκορ είχε γίνει 33-33 με τους γηπεδούχους να πατάνε το γκάζι με σερί 13-2, για να κλείσουν την περίοδο με προβάδισμα τεσσάρων πόντων, 43-39 και τον Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ να έχει «βομβαρδίσει» το ισπανικό καλάθι με 15 πόντους.
Η ανωτερότητα του Αστέρα συνεχίστηκε στην τρίτη περίοδο με τη διαφορά να ξεπερνάει τους 10 πόντους (63-49 στο 17΄) και να φτάνει στο +16 (76-59) στο 34΄. Δεν υπήρχαν πλέον οι προϋποθέσεις για τη Ρεάλ ώστε να καλύψει χάσμα 16 πόντων μέσα σε 6 λεπτά και ο Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς επικράτησε με το τελικό 90-75. Κορυφαίος ο Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ με 18π., 7ρ., 5ασ., ο Τσίμα Μονέκε είχε 15π., 7ρ. και ο Νουόρα 18π., 5ρ., 3ασ.
Ξανά άστοχη η Ρεάλ από το τρίποντο (5/26) κατέρρευσε στο β΄ ημίχρονο. Διασώθηκε ο Τσούμα Οκέκε με 16π.,8ρ.
Τα δεκάλεπτα: 20-25, 43-39, 67-53, 90-75
Πρώτο «διπλό» για την Παρτιζάν, 91-79 την Μπασκόνια
Η Μπασκόνια πάλεψε μέχρι τέλους απέναντι στην Παρτίζαν, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει την πέμπτη σερί ήττα της στην εφετινή EuroLeague. Η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησε με 91-79 στη Buesa Arena, παίρνοντας το πρώτο της «διπλό» και βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 3-2.
Οι Βάσκοι, χωρίς τους τραυματίες Μάρκους Χάουαρντ και Τρεντ Φόρεστ, κατάφεραν να μείνουν κοντά στο σκορ και μάλιστα να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια (77-77) λίγο πριν την εκπνοή. Ωστόσο, η Παρτίζαν αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη και αποτελεσματική στο φινάλε, με τον Ουάσινγκτον να παίρνει φωτιά και με 8 σερί προσωπικούς πόντους του να κλειδώνει τη νίκη, γράφοντας το 79-87 στα 29΄΄ για τη λήξη.
Κορυφαίος για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Καρλίκ Τζόουνς, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του με ένα εντυπωσιακό double-double, σημειώνοντας 18 πόντους και μοιράζοντας 10 ασίστ.
Από την Μπασκόνια, ο Χαμίντου Ντιάλο έκανε μια αξιοσημείωτη εμφάνιση με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός...
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 40-48, 64-66, 79-91
Επέστρεψε στις νίκες η Μονακό, 90-84 τη Βαλένθια
Την τρίτη νίκη της στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Euroleague πανηγύρισε η Μονακό, επικρατώντας 90-84 της Βαλένθια στο Μόντε Κάρλο. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν καταιγιστική στο πρώτο ημίχρονο και υποχρέωσε τους Ισπανούς του Πέδρο Μαρτίνεθ στην 3η ήττα τους.
Αποφασισμένη να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στη Μπολόνια, έδειξε από το ξεκίνημα η Μονακό. Σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο οι παίκτες του Σπανούλη πέτυχαν 57 πόντους, ενώ με το ξεκίνημα της 3ης περιόδου εκτόξευσαν τη διαφορά στο +20 όταν προηγήθηκαν 60-40.
Και ξαφνικά έπαθαν black out στην άμυνα, επιτρέποντας 20 πόντους σε έξι λεπτά από τη Βαλένθια η οποία μείωσε 66-60 στο 27΄. Έξι λεπτά πριν από το τέλος, ο Άλφα Ντιαλό με γκολ-φάουλ επανέφερε τη διαφορά στο +12 (81-69) και στο σημείο εκείνο «κλείδωσε» η νίκη για τη Μονακό, με το τελικό 90-84.
Ο Μίροτιτς είχε 15 πόντους σε 17 λεπτά για τους νικητές, ο Ντιαλό 16 με 5 ριμπάουντ, ενώ 14 με 3 ασίστ είχε ο Στραζέλ. Για τους φιλοξενούμενους, ο Μπαντιό πέτυχε 18π., ενώ ο Νέιθαν Ρούβερς είχε 10π. (5/5 δίποντα) και 10 ριμπάουντ.
Τα δεκάλεπτα: 27-22, 57-37, 71-62, 90-84
Με «καυτό» Εντουαρντς η Βίρτους πέρασε από τη Λιόν
Με 36 πόντους του Κάρσεν Έντουαρντς η Βίρτους Μπολόνια πέρασε από τη Λιόν με νίκη 90-83 επί της Βιλερμπάρν. Στο 3-2 πλέον η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, ενώ η Βιλερμπάν παραμένει στην «ουρά» της κατάταξης με 1-4.
Ματς για... γερά νεύρα στο «Αστρομπάλ» με το προβάδισμα να εναλλάσσεται διαρκώς και καμία ομάδα να μην μπορεί να εξασφαλίσει διαφορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι το μεγαλύτερο προβάδισμα ήταν των γηπεδούχων, μόλις 6 πόντοι (64-58), λίγο πριν ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος.
Διαφορά την οποία αμέσως «έσβησε» με 13-0 η Βίρτους για να προηγηθεί 71-64 στο 32:30 και να δημιουργήσει μομέντουμ νίκης. Ο Γκλιν Γουότσον (24π.) ήταν σε σπουδαία μέρα και προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του μέσα στο παιχνίδι, όμως αποδείχθηκε ανέφικτο.
Ο Κάρσεν Έντουαρντς ήταν ασυγκράτητος και με 36 πόντους (7/10 δίποντα, 3/12 τρίποντα, 7/8 βολές) οδήγησε τη Βίρτους στη νίκη με 90-83. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Πάγιολα για τους φιλοξενούμενους με 14π. και 4/6 τρίποντα.
Τα δεκάλεπτα: 24-21, 42-40, 64-61, 83-90
Σε αναμετρήσεις για την 5η αγωνιστική στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)–Ολυμπιακός 94-95
Ντουμπάι (ΗΑΕ)–Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 83-78
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)–Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 78-89
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)–Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 88-73
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου
Αναντολού Εφές (Τουρκία)–Παναθηναϊκός 81-95
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)–Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 90-75
Μονακό (Μονακό)– Βαλένθια (Ισπανία) 90-84
Βιλερμπάν (Γαλλία)–Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 83-90
Μπασκόνια (Ισπανία)–Παρτιζάν (Σερβία) 79-91
Παρί (Γαλλία)–Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-89
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Παναθηναϊκός 4-1
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 4-1
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 3-2
Παρί (Γαλλία) 3-2
Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 3-2
Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-2
Ντουμπάι (ΗΑΕ) 3-2
Ολυμπιακός 3-2
Μονακό (Μονακό) 3-2
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 3-2
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 3-2
Παρτιζάν (Σερβία) 3-2
Βαλένθια (Ισπανία) 2-3
Αναντολού Εφές (Τουρκία) 2-3
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 2-3
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 2-3
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 2-3
Βιλερμπάν (Γαλλία) 1-4
Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 1-4
Μπασκόνια (Ισπανία) 0-5
Ειδήσεις σήμερα:
Περίμενε το δεύτερο παιδί του ο 44χρονος που έπεσε από τον Πύργο Απόλλων - Άγνωστο τι τον οδήγησε στην πράξη του
Το τηλεφώνημα του ανιψιού στον εργοδότη του 22χρονου μετά το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Όλη η περιγραφή του εγκλήματος
Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του - Οι λόγοι που επικαλείται
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα