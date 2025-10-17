Εδώ και 45 χρόνια, η ΜΕΓΑ αποτελεί κομμάτι των πιο αληθινών, των πιο δυνατών και πιο “Sensitive” στιγμών της ζωής μας.
Βίντεο: Το ντοκιμαντέρ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον εμβληματικό Αντρέ Βιεϊρίνια
Όλη η ζωή του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή που έγινε... Έλληνας και οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή σ' ένα βίντεο 94'
Για τον κόσμο του ΠΑΟΚ είναι το απόλυτο είδωλο. Ο άνθρωπος που οδήγησε την ομάδα στο αήττητο πρωτάθλημα του 2019 αλλά και στον τίτλο του 2024!
Ο Αντρέ ήρθε στην Ελλάδα το 2008 και έφυγε το 2012. Επέστρεψε όμως το 2017 αφού είχε στεφτεί ένα χρόνο πριν πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Πορτογαλίας.
Έριξε άγκυρα στη Θεσσαλονίκη, παντρεύτηκε Ελληνίδα, απέκτησε μια υπέροχή κόρη και από Πορτογάλος έγινε... Έλληνας χωρίς να έχει παίξει στην Εθνική μας.
Ο Αντρέ στο τέλος της περασμένης σεζόν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και συνεχίζει από άλλο πόστο να υπηρετεί τον ΠΑΟΚ.
Η ΠΑΕ του έταξε να του φτιάξει ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του και από το βράδυ της Παρασκευής (17/10) είναι διαθέσιμο στο YouTube της το ντοκιμαντέρ διάρκειας 94 λεπτών με τίτλο «LEADER: The Story Of Andre».
«Ήταν ένα ωραίο ταξίδι… Και, ναι, θα το ξανά έκανα. Αλλά να με περιμένει κάποιος στο αεροδρόμιο», λέει ο Αντρέα για τη στιγμή του 2008, όταν ήρθε μόνος του στη Θεσσαλονίκη, δανεικός από την Πόρτο, χωρίς κανέναν από τον ΠΑΟΚ να τον περιμένει. Ούτε φίλαθλοι, ούτε κάμερες, ούτε δημοσιογράφοι. Κανένας.
Για εκείνον μιλούν οι γονείς του, η σύζυγός του Βάσω και η κόρη του Κριστίνα, παλιοί συμπαίκτες, οι Φερνάντο Σάντος και Ραζβάν Λουτσέσκου, η Μαρία Γκοντσαρόβα και ο Ζήσης Βρύζας.
Στην τελευταία σκηνή του ντοκιμαντέρ, όταν του ζητήθηκε να απαντήσει σε μία λέξη, τι είναι για εκείνον ο ΠΑΟΚ, απάντησε με έναν κόμπο στον λαιμό: «Ο ΠΑΟΚ για μένα είναι τα πάντα. Όλα...»
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έγραψε για το ντοκιμαντέρ
«Η ιστορία ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή, ηγέτη, συμπαίκτη, φίλου, αντιπάλου, γιου, πατέρα, συζύγου. Η ιστορία του Αντρέ Βιεϊρίνια σε ένα ντοκιμαντέρ του PAOK TV.
Το PAOK TV παρουσιάζει ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που αναδεικνύει την πορεία και το μεγαλείο του Αντρέ Βιεϊρίνια, του εμβληματικού αρχηγού του ΠΑΟΚ.
Σε αυτή την ειδική παραγωγή, ο Βιεϊρίνια ανοίγει την καρδιά του και μοιράζεται ιστορίες από την καριέρα του, τις δύσκολες στιγμές, τις νίκες, τις αποτυχίες, τις οικογενειακές και προσωπικές στιγμές του.
Το LEADER: The Story Of Andre, μας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία να δούμε την ποδοσφαιρική πορεία του Βιεϊρίνια μέσα από τα μάτια του ίδιου του παίκτη, με αποκλειστικές συνεντεύξεις, σπάνιο υλικό από την προσωπική του ζωή και τα πιο σημαντικά στιγμιότυπα από την καριέρα του.
Από την αρχή της πορείας του μέχρι τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του με τον ΠΑΟΚ και όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί, το ντοκιμαντέρ αναδεικνύει όχι μόνο τον επαγγελματία ποδοσφαιριστή, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το όνομα».
