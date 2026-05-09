Σοφία Παυλίδου: Υποτιμούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου, για να εκπέμπω κάτι που ο άλλος το πήρε ως δικαίωμα να σηκώσει χέρι πάνω μου
Η ηθοποιός μίλησε για τη δικαστική διαμάχη με τον Μάνο Παπαγιάννη - «Δεν σκέφτηκα ποτέ να παραιτηθώ, γιατί να κάνω αυτή τη χάρη σε ποιον; Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δικαιώθηκα», είπε
Τον εαυτό της θεωρεί η Σοφία Παυλίδου πως υποτιμούσε, μιλώντας για τη δικαστική διαμάχη με τον Μάνο Παπαγιάννη, για να εκπέμπει κάτι που εκείνος πήρε ως δικαίωμα να σηκώσει χέρι πάνω της.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο vidcast της Νάνσυς Παραδεισανού και περιέγραψε αρχικά πως από την πρώτη στιγμή που πήρε την απόφαση να καταγγείλει τον ηθοποιό, κατάλαβε ότι θα έπαιρνε χρόνο μέχρι να δικαιωθεί: «Όταν πήγα κι έκανα τη μήνυση, μου λέει ο αστυνομικός "Πω, πω, θα δυσκολευτείς πολύ". Ναι, δίκιο είχε, περάσαν οχτώ χρόνια. Γιατί η διαδικασία η δικαστική είναι τόσο επώδυνη και τόσο χρονοβόρα. Δηλαδή πραγματικά χάνεις τον μπούσουλα, χάνεις τα χρήματά σου. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, που όμως εμάς δεν θα πρέπει να μας σταματάει για να πάμε να κυνηγήσουμε το δίκιο μας. Που εκεί η ελληνική δικαιοσύνη, λυπάμαι, αλλά έχει πάρα πολλά κενά. Είναι αδιανόητο το τι συμβαίνει εκεί. Αυτό είναι άλλο ένα κομμάτι το οποίο θέλει πολύ διόρθωμα. Αλλά δεν θα σταθούμε εκεί, γιατί η δικαίωση θα έρθει. Απλά το παίρνεις απόφαση όταν μπαίνεις σε αυτό. Και λες "Οκ, θα δούμε πότε". Και ενεργειακά δεν είναι ωραίο γιατί σε κρατάει κάπου. Αλλά τι να κάνουμε τώρα; Δεν θα πάω να βρω το δίκιο μου επειδή είναι χρονοβόρο; Εύχομαι με τον καιρό να αλλάξει κι αυτή η διαδικασία. Και ειδικά για τις γυναίκες και για όλα αυτά, την κακοποίηση, είναι τόσο χρονοβόρα όλα αυτά. Και πόσο δικαίωμα έχει ο άλλος -εννοώ για τον θύτη- να κάνει εφέσεις, να σε τρέχει, μηνύσεις… Δεν το συζητάμε, αλλά εκεί, αργά, εσύ τον στόχο σου. Γιατί δεν γίνεται αλλιώς», είπε.
Όταν ρωτήθηκε εάν σκέφτηκε ποτέ να τα παρατήσει, απάντησε: «Δεν είχα κανένα λόγο να τα παρατήσω. Δεν βρίσκω τον λόγο. Γιατί; Να κάνω τη χάρη σε ποιον να τα παρατήσω; Δηλαδή, για ποιο λόγο; Γιατί να τα παρατήσω; Εντάξει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και δικαιώθηκα, και όλο αυτό τέλος πάντων που συνέβη. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι που πρέπει να χειριστείς, όταν είσαι και μπροστά στα φώτα. Το τι βγαίνει ο καθένας και λέει το μακρύ του και το κοντό του. Το ότι εγώ είχα και την ατυχία η άλλη πλευρά να χρησιμοποιεί πάρα πολύ τα Μέσα, ξέρεις, και να μιλάει γι’ αυτό συνέχεια, και να δημιουργεί εντυπώσεις. Δεν με αφορούσε καθόλου τι λέγανε οι άλλοι. Δεν παρακολούθησα καθόλου τι έλεγε. Και ποτέ. Αν εξαιρέσεις την αρχή, που κάπως στην αρχή, επειδή είσαι μέσα εκεί, πρέπει ίσως να δεις τι γίνεται. Αλλά τον τελευταίο καιρό όχι. Για μένα η υπόθεση ούτως ή άλλως είχε τελειώσει εδώ και καιρό. Γιατί εγώ ήμουν μέσα μου καλά, ήξερα το δίκιο ότι το έχω με το μέρος μου. Δεν έδινα χώρο παραπάνω από τη ζωή μου σε αυτό το πράγμα. Και φυσικά το μήνυμα είναι ότι δεν σταματάμε και διεκδικούμε το δίκιο μας».
Η Σοφία Παυλίδου, στη συνέχεια, ανέφερε πως αφού πέρασε καιρός από την καταγγελία και η υπόθεση είχε οδηγηθεί στα δικαστήρια, έκανε δουλειά με τον εαυτό της και, όπως εξήγησε, επέτρεψε με έναν τρόπο στον ηθοποιό να της συμπεριφερθεί άσχημα και πλέον έχει αναλάβει την ευθύνη της: «Μετά από ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός, οφείλω να πάρω το μερίδιό μου και να πω "Γιατί έκανα έλξη αυτόν τον άνθρωπο, που έχει αυτό το επίπεδο, και όλα αυτά;". Και φυσικά, έκανα κι εγώ τη δουλειά μου και τη διεργασία μου, για να καταλάβω γιατί. Βρήκα όλα τα triggers που άγγιξε μέσα μου, το ότι εγώ δεν είχα δουλέψει και έδωσα το δικαίωμα στον άλλον άνθρωπο να πιστεύει ότι μπορεί να σηκώσει χέρι πάνω μου. Οπότε αυτά ήταν για μένα πολύ μαγικά και ωραία. Και να φτάσω και στο σημείο να συγχωρέσω και να είμαι καλά με αυτό. Γιατί, εγώ, σε εκείνη την περίπτωση, την περίοδο της ζωής μου, προφανώς υποτιμούσα πάρα πολύ τον εαυτό μου, για να εκπέμπω κάτι που ο άλλος το πήρε ως δικαίωμα να σηκώσει χέρι πάνω μου. Εννοείται. Εμείς επιτρέπουμε στον άλλον να μας κάνει κακό. Και, εννοείται, ανέλαβα την ευθύνη μου 100%, και ήταν μία ωραία αφορμή -παρόλο που πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, και επαγγελματικά και στις προσωπικές μου σχέσεις- να κάνω μία πολύ ωραία διεργασία και να βγω πολύ πιο εξελιγμένη και πιο αναβαθμισμένη από όλο αυτό», δήλωσε.
Ο Μάνος Παπαγιάννης έχει κριθεί ένοχος τον Μάνο Παπαγιάννη για τον ξυλοδαρμό της Σοφίας Παυλίδου κατά τη διάρκεια συνεργασίας τους στο θέατρο το 2018 και το δικαστήριο του επέβαλλε ποινή φυλάκισης 4 μηνών με αναστολή.
Όταν η ηθοποιός ρωτήθηκε εάν την ενδιαφέρει να ακούσει μία συγγνώμη, τόνισε: «Δεν κολλάω στη λέξη "συγγνώμη". Και επίσης, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία περίπτωση ανθρώπου… γιατί βλέπεις, έχει πάει στον Άρειο Πάγο. Πώς να σου πω, μια συνέχιση ενός γεγονότος το οποίο θα μπορούσε να είχε τελειώσει από την αρχή. Οπότε αυτός κάνει αυτό, του αρέσει. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη δική του διαδικασία. Το σέβομαι αυτό που κάνει και τον ακολουθώ, πληρώνω τους δικηγόρους, είμαι εκεί, αλλά αυτό είναι δικό του θέμα. Έχω κάνει μια αγωγή. Γιατί όφειλα να κάνω μια αγωγή. Γιατί δεν ήταν μία σιωπηλή διαδικασία, δεν ήταν απλά "διεκδικώ το δίκιο μου", είχε πολλές παραμέτρους. Ναι. Αλλά δεν μου λέει κάτι εμένα τώρα αυτό. Το τι πέρασα εγώ. Το ό,τι και να γίνει με την αγωγή, το πόσο δύσκολα ήμουν εκείνη την περίοδο με τα παιδιά μου, πώς αισθανόμουν απειλή ανά πάσα στιγμή, πώς δεν μπορούσα να σταθώ επαγγελματικά. Γιατί όλο αυτό έχει συνέπειες κι εκεί. Αυτά όλα δεν τα ξεπληρώνει οποιοδήποτε αποτέλεσμα έρθει μετά την αγωγή».
Η ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη μίλησε και για την προσωπική της ζωή: «Όταν χώρισα, τα παιδιά μου ήταν στην εφηβεία, ήταν 15. Παραγκωνίστηκα ως γυναίκα, αλλά ήταν κάτι που έγινε πολύ συνειδητά. Δεν έγινε με την έννοια του «παραγκωνίζομαι». Όταν ζούσα με τα αγόρια μου, δεν με ενδιέφερε να κάνω κάποια σχέση, δεν ήταν και ανάγκη μου. Όταν είσαι τόσα χρόνια σε μία σχέση και βγαίνεις από αυτήν, δεν είχα ως ανάγκη να συνδέσω τη ζωή μου με κάποιον άλλον άνθρωπο. Και δε μου ήταν ανάγκη, ακόμα κι όταν έφυγαν τα παιδιά και ήμουν μόνη μου. Μου άρεσε να περνάω καλά, είχα αγαπήσει τον εαυτό μου και χαιρόμουν τη μοναχικότητά μου πάρα πολύ. Οπότε ήμουν για πολλά χρόνια μόνη μου, είδα ότι είμαι ένας άνθρωπος φροντιστικός και θέλω να έχω έναν άνθρωπο να τον φροντίσω και είπα "ναι, είμαι έτοιμη να κάνω μία σχέση και να μοιραστώ τον καναπέ μου και το κρεβάτι μου με έναν άλλον άνθρωπο". Πέρασε καιρός. Και ήμουν σίγουρη ότι τον άνθρωπο που θα επιλέξω - επειδή ξέρω πολύ καλά τι θέλω- θα είναι αυτό που θα μου φέρει χαρά και ευτυχία. Τώρα συγκατοικώ με την τωρινή μου σχέση», αποκάλυψε.
Στη συνέχεια μίλησε για τα σχόλια που μπορεί να δέχτηκε επειδή μίλησε ανοιχτά για τη νέα της σχέση: «Υπάρχουν πάρα πολλά στερεότυπα για τη γυναίκα. Δεν έδωσα ποτέ σημασία στο τι θα πουν οι άλλοι. Δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με το τι θα πει ο κόσμος, μόνο με το τι θέλεις εσύ. Ξέρεις υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολλά για τον κόσμο. Μετά από ένα διαζύγιο, κακά τα ψέματα, υπάρχει μια λύπη μέσα σου. Είναι μία διαδικασία πένθους. Κανένας δεν παντρεύεται με σκοπό να χωρίσει. Ο Χρήστος είναι ένας άνθρωπος που αγάπησα και τον αγαπώ βαθιά, όπως αγαπώ και τα παιδιά μας και υπάρχει ένας θρήνος. Το τελευταίθο που πρέπει να σε νοιάζει είναι τι θα πει ο κόσμος που έχει και άγνοια για το τι συνέβαινε», είπε.
