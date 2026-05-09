Ανήλικος στη Σκιάθο παρέσυρε με πατίνι τουρίστα και τον εγκατέλειψε, συνελήφθη ο ίδιος και οι γονείς του
Στη σύλληψη ενός ανήλικου προχώρησαν το απόγευμα της Πέμπτης αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, μετά από τροχαίο περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι στον πεζόδρομο της Οδός Παπαδιαμάντη, όπου τραυματίστηκε πεζός άνδρας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι όταν παρέσυρε έναν πεζό που περπατούσε στον κεντρικό πεζόδρομο της Σκιάθος. Μετά το ατύχημα, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο.

Ο τραυματίας, τουρίστας που κάνει διακοπές στο νησί, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, οι Αρχές συνέλαβαν και τους γονείς του ανήλικου, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
