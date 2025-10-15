Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
ΠΑΟΚ - Τρέπτσα 85-74: Αγχώθηκε χωρίς λόγο αλλά πανηγύρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του FEC
ΠΑΟΚ - Τρέπτσα 85-74: Αγχώθηκε χωρίς λόγο αλλά πανηγύρισε τη νίκη στην πρεμιέρα του FEC
Με 85-74 επικράτησε της Τρέπτσα ο ΠΑΟΚ στην 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup, κάνοντας τη ζωή του... δύσκολη αφού είδε τους Κοσοβάρους να επιστρέφουν από το -19
Ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε στην «PAOK Sports Arena» την Τρέπτσα για την 1η αγωνιστική του FIBA Europe Cup και παρόλο που προηγήθηκε με 19 πόντους στο 24ο λεπτό, έφτασε να παίζει σχεδόν στα ίσια για τη νίκη.
Την οποία και πήρε τελικά απέναντι στους Κσοσοβάρους με 85-74 έχοντας τέσσερις παίκτες διψήφιους. Πρώτος σκόρερ ο Στέφεν Μπράουν με 18 πόντους, ακολούθησαν οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Κλίβελαντ Μέλβιν με 14, ενώ ο Τόμας Ντίμσα έκλεισε με 13.
ΠΑΟΚ - Τρέπτσα: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ ήθελε από νωρίς να μπει και να δείξει πως είναι το αφεντικό της αναμέτρησης. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν μπήκε ζεστός αλλά η Τρέπσα έμεινε κοντά στο σκορ, προσπερνώντας μάλιστα με 19-20 (7'). Από εκεί και έπειτα όμως το παιχνίδι ήταν μονόλογος, με τον Μέλβιν να σκοράρει για το 34-28 (14') και στην εξέλιξη του ματς να βρίσκει δύο ακόμα τρίποντα, διαμορφώνοντας το 45-30 (20').
Το σκηνικό όχι απλώς δεν άλλαξε στην εκκίνηση του 3ου δεκαλέπτου, αλλά ο ΠΑΟΚ γέννησε και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Κέι Τζέι Τζάκσον και ο Στέφεν Μπράουν βρήκαν σκορ και η διαφορά εκτοξεύτηκε (56-37, 24').
Παρόλα αυτά η Τρέπτσα όχι απλώς δεν το παράτησε, αλλά με τον ΤζαΚόρι Πέιν μπροστάρη, ροκάνισε σιγά σιγά τη διαφορά. Απ΄το τρίποντο του Κόνιαρη (62-49, 28'), μείωσε σε 63-55 και λίγο αργότερα σε 69-65 (32') με τον Αρσλάναγκιτς.
Έτσι, από το πουθενά το ματς έγινε ντέρμπι, με το τρίποντο του Τμούσιτς (71-70, 36'), αλλά οι απαντήσεις των Μέλβιν και Ντίμσα από την περίμετρο επανέφεραν την τάξη. Με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει, έστω και αν τα χρειάστηκε, στο φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74
MVP: Ο Στέφεν Μπράουν για άλλο ένα παιχνίδι ήταν καθοριστικός με 18 πόντους (4/8 2π., 1/3 3π.), 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ.
Καλύτερος Ηττημένος: Ο Τσαντ Μπράουν σκόραρε 13 πόντους με 5/8 δίποντα σε 24'31'', ενώ παράλληλα μάζεψε με 10 ριμπάουντ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Τρέπτσα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Την οποία και πήρε τελικά απέναντι στους Κσοσοβάρους με 85-74 έχοντας τέσσερις παίκτες διψήφιους. Πρώτος σκόρερ ο Στέφεν Μπράουν με 18 πόντους, ακολούθησαν οι Κέι Τζέι Τζάκσον και Κλίβελαντ Μέλβιν με 14, ενώ ο Τόμας Ντίμσα έκλεισε με 13.
ΠΑΟΚ - Τρέπτσα: Ο αγώνας
Ο ΠΑΟΚ ήθελε από νωρίς να μπει και να δείξει πως είναι το αφεντικό της αναμέτρησης. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν μπήκε ζεστός αλλά η Τρέπσα έμεινε κοντά στο σκορ, προσπερνώντας μάλιστα με 19-20 (7'). Από εκεί και έπειτα όμως το παιχνίδι ήταν μονόλογος, με τον Μέλβιν να σκοράρει για το 34-28 (14') και στην εξέλιξη του ματς να βρίσκει δύο ακόμα τρίποντα, διαμορφώνοντας το 45-30 (20').
Το σκηνικό όχι απλώς δεν άλλαξε στην εκκίνηση του 3ου δεκαλέπτου, αλλά ο ΠΑΟΚ γέννησε και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Κέι Τζέι Τζάκσον και ο Στέφεν Μπράουν βρήκαν σκορ και η διαφορά εκτοξεύτηκε (56-37, 24').
Παρόλα αυτά η Τρέπτσα όχι απλώς δεν το παράτησε, αλλά με τον ΤζαΚόρι Πέιν μπροστάρη, ροκάνισε σιγά σιγά τη διαφορά. Απ΄το τρίποντο του Κόνιαρη (62-49, 28'), μείωσε σε 63-55 και λίγο αργότερα σε 69-65 (32') με τον Αρσλάναγκιτς.
Έτσι, από το πουθενά το ματς έγινε ντέρμπι, με το τρίποντο του Τμούσιτς (71-70, 36'), αλλά οι απαντήσεις των Μέλβιν και Ντίμσα από την περίμετρο επανέφεραν την τάξη. Με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει, έστω και αν τα χρειάστηκε, στο φινάλε.
Τα δεκάλεπτα: 27-20, 45-33, 63-55, 85-74
MVP: Ο Στέφεν Μπράουν για άλλο ένα παιχνίδι ήταν καθοριστικός με 18 πόντους (4/8 2π., 1/3 3π.), 7 ασίστ, 4 ριμπάουντ.
Καλύτερος Ηττημένος: Ο Τσαντ Μπράουν σκόραρε 13 πόντους με 5/8 δίποντα σε 24'31'', ενώ παράλληλα μάζεψε με 10 ριμπάουντ.
Το στατιστικό που ξεχώρισε: Τα 17 επιθετικά ριμπάουντ της Τρέπτσα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Η κρυφή ζωή της Μάργκαρετ Θάτσερ - Νέα βιογραφία αποκαλύπτει τους δύο εραστές της Σιδηράς Κυρίας
Γιώργος Πιπερίδης: Ο άνθρωπος που... γλύκανε γενιές Αθηναίων με το μαχλέπι του, η μυστική συνταγή για τα τσουρέκια του Lido και οι ουρές απ' όλη την Αθήνα
«Τσαλαπάτησαν το καπέλο με το βατραχάκι»: Η Γκρέτα Τούνμπεργκ καταγγέλλει χυδαιότητες και βασανιστήρια κατά την κράτησή της στο Ισραήλ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα