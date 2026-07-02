Αργεντινή: Η viral αντίδραση του Μέσι στον αυστηρό έλεγχο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, δείτε βίντεο
SPORTS
Αργεντινή Πράσινο Ακρωτήρι Μουντιάλ 2026 Λιονέλ Μέσι

Αργεντινή: Η viral αντίδραση του Μέσι στον αυστηρό έλεγχο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, δείτε βίντεο

Στην τσάντα του Ρομέρο βρέθηκε ένα «lighter» που ανάβουν το μπάρμπεκιου οι Αργεντινοί με τον Μέσι να ξεσπά σε γέλια

Αργεντινή: Η viral αντίδραση του Μέσι στον αυστηρό έλεγχο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, δείτε βίντεο
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Οι Αργεντινοί θα κοντραριστούν τα ξημερώματα του Σαββάτου με το Πράσινο Ακρωτήρι για τους «32» του Μουντιάλ και στο ταξίδι τους προς το Μαϊάμι, όφειλαν να περάσουν από εξονυχτιστικό έλεγχο.

Εκεί, εντοπίστηκε στα αντικείμενα ενός συμπαίκτη του, το lighter που ανάβουν τα μπάρμπεκιου τα μέλη της «αλμπισελέστε» στον ελεύθερο χρόνο τους, όσο δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όσο, λοιπόν, περνούσε και ο ίδιος από αυστηρό έλεγχο για μεταλλικά αντικείμενα, ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματούσε να γελάει...

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