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Αργεντινή: Η viral αντίδραση του Μέσι στον αυστηρό έλεγχο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, δείτε βίντεο
Αργεντινή: Η viral αντίδραση του Μέσι στον αυστηρό έλεγχο στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι, δείτε βίντεο
Στην τσάντα του Ρομέρο βρέθηκε ένα «lighter» που ανάβουν το μπάρμπεκιου οι Αργεντινοί με τον Μέσι να ξεσπά σε γέλια
Οι Αργεντινοί θα κοντραριστούν τα ξημερώματα του Σαββάτου με το Πράσινο Ακρωτήρι για τους «32» του Μουντιάλ και στο ταξίδι τους προς το Μαϊάμι, όφειλαν να περάσουν από εξονυχτιστικό έλεγχο.
Εκεί, εντοπίστηκε στα αντικείμενα ενός συμπαίκτη του, το lighter που ανάβουν τα μπάρμπεκιου τα μέλη της «αλμπισελέστε» στον ελεύθερο χρόνο τους, όσο δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Όσο, λοιπόν, περνούσε και ο ίδιος από αυστηρό έλεγχο για μεταλλικά αντικείμενα, ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματούσε να γελάει...
Εκεί, εντοπίστηκε στα αντικείμενα ενός συμπαίκτη του, το lighter που ανάβουν τα μπάρμπεκιου τα μέλη της «αλμπισελέστε» στον ελεύθερο χρόνο τους, όσο δεν έχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Όσο, λοιπόν, περνούσε και ο ίδιος από αυστηρό έλεγχο για μεταλλικά αντικείμενα, ο Λιονέλ Μέσι δεν σταματούσε να γελάει...
La reacción de Leo Messi después de ser CACHEADO en el aeropuerto. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/511yqDDdxS— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 2, 2026
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