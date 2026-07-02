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ΕΙΟ: Δόθηκε λύση στα προβλήματα των ναυταθλητικών σωματείων της χώρας
ΕΙΟ: Δόθηκε λύση στα προβλήματα των ναυταθλητικών σωματείων της χώρας
Ψηφίστηκαν νομοθετικές ρυθμίσεις από τo Υπουργείo Εσωτερικών και λύνονται θέματα χρόνων που ταλάνιζαν τα σωματεία
Λύση στα χρόνια προβλήματα των ναυταθλητικών σωματείων της χώρας δόθηκε με νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου εσωτερικών μετά από ενέργειες της ΕΙΟ.
Η ανακοίνωση της ΕΙΟ
«Μια νέα εποχή ξημερώνει για τα Ναυταθλητικά σωματεία μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τo Υπουργείo Εσωτερικών κατόπιν κρίσιμων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις αντίστοιχες δημόσιες διαβουλεύσεις. Το αρμόδιο Υπουργείο από την αρχή έδειξε θετική διάθεση για την αντιμετώπιση και τη λύση των δίκαιων αιτημάτων των Ναυταθλητικών σωματείων.
Αρωγοί στον μεγάλο, διαχρονικά, αγώνα της ΕΙΟ για νομιμοποίηση, διασφάλιση και θωράκιση των εγκαταστάσεων των ναυτικών ομίλων της χώρας ήταν το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
Έτσι, μπαίνει ένα τέλος στο καθεστώς ιδιότυπου «διωγμού», γραφειοκρατικής ομηρίας και λειτουργικής ανασφάλειας που αντιμετώπιζαν τα Ναυταθλητικά σωματεία από τους Δήμους και πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος για να γίνει το ίδιο και σε άλλους δημόσιους φορείς (ΕΤΑΔ, Κτηματικές Υπηρεσίες, Λιμενικά Ταμεία).
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 548 του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να παραχωρούν δωρεάν ακίνητα σε Ναυταθλητικά Σωματεία για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ετών.
Για πρώτη φορά ο νομοθέτης διαχωρίζει τα Ναυταθλητικά σωματεία ως ξεχωριστή οντότητα στην παράγραφο (δ) του ιδίου άρθρου, κάνοντας μνεία σε «Ναυταθλητικά Σωματεία» και όχι σε «νομικά πρόσωπα» γενικά.
Επίσης καταργεί για τα Ναυταθλητικά Σωματεία και μόνο γι’ αυτά την προϋπόθεση για παραχώρηση το «να ασκούν αποκλειστικά κοινωφελή δραστηριότητα» που προέβλεπε το άρθρο 185 του παλιού κώδικα.
Συνεχίζοντας στο ίδιο άρθρο, επιτρέπει την απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία των ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί δωρεάν στα Ναυταθλητικά σωματεία, όταν λήξει η δωρεάν παραχώρηση και εφόσον τα σωματεία το επιθυμούν.
Επίσης το άρθρο 553 επιτρέπει την απευθείας μίσθωση ακινήτων σε Nαυταθλητικά σωματεία, καθώς επίσης στην παράγραφο (5) του ιδίου άρθρου επιτρέπει και την υπεκμίσθωση των παραχωρημένων ακινήτων. Με αυτό λύνεται το θέμα των ΚΥΕ που έχουν πολλά σωματεία, τα οποία τους έχουν παραχωρήσει οι δήμοι, αλλά δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν τα ίδια σωματεία, λόγω της απαγόρευσης του αθλητικού νόμου και τώρα δίνεται η δυνατότητα να γίνει νόμιμη υπεκμίσθωση σε τρίτο.
Με το άρθρο 604 παρατείνονται όλες οι ισχύουσες συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτων που έχουν γίνει από τους δήμους, αποκλειστικά και μόνο σε Ναυταθλητικά σωματεία, ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ , έως 31/12/2036. Δηλαδή, δεν χρειάζεται νέα απόφαση του δήμου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα μιας δεκαετίας από σήμερα στα Ναυταθλητικά σωματεία να οργανωθούν, να αναβαθμιστούν και να εξοπλιστούν».
Η ανακοίνωση της ΕΙΟ
«Μια νέα εποχή ξημερώνει για τα Ναυταθλητικά σωματεία μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από τo Υπουργείo Εσωτερικών κατόπιν κρίσιμων και συντονισμένων παρεμβάσεων της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στις αντίστοιχες δημόσιες διαβουλεύσεις. Το αρμόδιο Υπουργείο από την αρχή έδειξε θετική διάθεση για την αντιμετώπιση και τη λύση των δίκαιων αιτημάτων των Ναυταθλητικών σωματείων.
Αρωγοί στον μεγάλο, διαχρονικά, αγώνα της ΕΙΟ για νομιμοποίηση, διασφάλιση και θωράκιση των εγκαταστάσεων των ναυτικών ομίλων της χώρας ήταν το ΚΚΕ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία.
Έτσι, μπαίνει ένα τέλος στο καθεστώς ιδιότυπου «διωγμού», γραφειοκρατικής ομηρίας και λειτουργικής ανασφάλειας που αντιμετώπιζαν τα Ναυταθλητικά σωματεία από τους Δήμους και πλέον έχει ανοίξει ο δρόμος για να γίνει το ίδιο και σε άλλους δημόσιους φορείς (ΕΤΑΔ, Κτηματικές Υπηρεσίες, Λιμενικά Ταμεία).
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 548 του Υπουργείου Εσωτερικών δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να παραχωρούν δωρεάν ακίνητα σε Ναυταθλητικά Σωματεία για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ετών.
Για πρώτη φορά ο νομοθέτης διαχωρίζει τα Ναυταθλητικά σωματεία ως ξεχωριστή οντότητα στην παράγραφο (δ) του ιδίου άρθρου, κάνοντας μνεία σε «Ναυταθλητικά Σωματεία» και όχι σε «νομικά πρόσωπα» γενικά.
Επίσης καταργεί για τα Ναυταθλητικά Σωματεία και μόνο γι’ αυτά την προϋπόθεση για παραχώρηση το «να ασκούν αποκλειστικά κοινωφελή δραστηριότητα» που προέβλεπε το άρθρο 185 του παλιού κώδικα.
Συνεχίζοντας στο ίδιο άρθρο, επιτρέπει την απευθείας μίσθωση χωρίς δημοπρασία των ακινήτων που είχαν παραχωρηθεί δωρεάν στα Ναυταθλητικά σωματεία, όταν λήξει η δωρεάν παραχώρηση και εφόσον τα σωματεία το επιθυμούν.
Επίσης το άρθρο 553 επιτρέπει την απευθείας μίσθωση ακινήτων σε Nαυταθλητικά σωματεία, καθώς επίσης στην παράγραφο (5) του ιδίου άρθρου επιτρέπει και την υπεκμίσθωση των παραχωρημένων ακινήτων. Με αυτό λύνεται το θέμα των ΚΥΕ που έχουν πολλά σωματεία, τα οποία τους έχουν παραχωρήσει οι δήμοι, αλλά δεν μπορούν να τα λειτουργήσουν τα ίδια σωματεία, λόγω της απαγόρευσης του αθλητικού νόμου και τώρα δίνεται η δυνατότητα να γίνει νόμιμη υπεκμίσθωση σε τρίτο.
Με το άρθρο 604 παρατείνονται όλες οι ισχύουσες συμβάσεις δωρεάν παραχώρησης ακινήτων που έχουν γίνει από τους δήμους, αποκλειστικά και μόνο σε Ναυταθλητικά σωματεία, ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ , έως 31/12/2036. Δηλαδή, δεν χρειάζεται νέα απόφαση του δήμου. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα μιας δεκαετίας από σήμερα στα Ναυταθλητικά σωματεία να οργανωθούν, να αναβαθμιστούν και να εξοπλιστούν».
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