Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τσάλοφ που υπέστη ρήξη μηνίσκου
SPORTS
ΠΑΟΚ Φεντόρ Τσάλοφ Γίρι Παβλένκα

Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τσάλοφ που υπέστη ρήξη μηνίσκου

Ο Ρώσος επιθετικός πρέπει να υποβληθεί σε αρθροσκόπηση ενώ ο Παβλένκα απέφυγε τα χειρότερα

Ο ΠΑΟΚ χάνει τον Τσάλοφ που υπέστη ρήξη μηνίσκου
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Εντελώς διαφορετικά ήταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκαν ο Φεντόρ Τσάλοφ και ο Γίρι Παβλένκα, μετά τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τις τελευταίες ημέρες στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία.

Τα δυσάρεστα αφορούν τον Ρώσο επιθετικό. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε έδειξε ρήξη έξω μηνίσκου, τραυματισμό που αποκόμισε κατά τη διάρκεια του χθεσινού φιλικού αγώνα με την Μπέβερεν, όταν αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο γόνατο και αποχώρησε πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Πλέον, το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ θα αξιολογήσει το μέγεθος της ζημιάς και τον τρόπο αντιμετώπισής της, προκειμένου να καθοριστεί και το διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης ο 27χρονος επιθετικός.

Αντίθετα, τα νέα για τον Γίρι Παβλένκα είναι καθησυχαστικά. Ο Τσέχος τερματοφύλακας υποβλήθηκε επίσης σε μαγνητική, μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στη μοναδική προπόνηση που πραγματοποίησε επί ολλανδικού εδάφους, όμως τα αποτελέσματα ήταν καθαρά και δεν προέκυψε κάποια μυϊκή βλάβη.

Έτσι, ο Παβλένκα απέφυγε τα χειρότερα και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στο κανονικό πρόγραμμα.

Πηγή:www.gazzetta.gr
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