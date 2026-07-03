Μητσοτάκης: Ρεαλιστική η αυτοδυναμία, εκλογές την άνοιξη του 2027 - Τι λέει για Τουρκία, Τσίπρα, Σαμαρά
Μητσοτάκης: Ρεαλιστική η αυτοδυναμία, εκλογές την άνοιξη του 2027 - Τι λέει για Τουρκία, Τσίπρα, Σαμαρά
Συνέντευξη του πρωθυπουργού στο liberal.gr - «Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι "παρέμβαση", είναι δολοφονική ενέργεια» λέει για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα - Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, ξεκαθαρίζει
Ιδιαίτερα αυστηρός απέναντι στα φαινόμενα πολιτικής βίας, αλλά και αποφασισμένος να εξαντλήσει την τετραετία της κυβέρνησης, εμφανίζεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Liberal, όπου τοποθετείται για την τρομοκρατία, τις πολιτικές εξελίξεις και τις επόμενες εθνικές εκλογές.
Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή «παρέμβαση», αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημαίνοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας.
Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του για την όξυνση του δημόσιου λόγου, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις και πρακτικές δημιουργούν κλίμα που μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για ακραίες ενέργειες. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι η κυβέρνηση συγκρούστηκε με οργανωμένες ομάδες που, όπως αναφέρει, επί χρόνια βρίσκονταν στο πολιτικό απυρόβλητο.
Για Τουρκία
«Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο. Οφείλουμε όμως να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη» λέει για την Τουρκία, ενώ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισημαίνει: «Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».
Όσο για τις κατηγορίες περί «ενδοτισμού», απαντά: «Αυτή η κατηγορία περί "ενδοτισμού" πραγματικά με ξεπερνά τελείως, τη βρίσκω κάτι παραπάνω από άδικη».
Εκλογές την άνοιξη του 2027
Στο πολιτικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Παράλληλα, επιμένει ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας τον στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό.
Όπως υποστηρίζει, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτιμά ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης ούτε προοπτική ουσιαστικών συνεργασιών μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ασκώντας κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για ιδεολογική αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αναπαράγει διαρκώς τα ίδια επιχειρήματα, χωρίς να παρουσιάζει νέες προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.
Για Τσίπρα
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό πολιτικό του αντίπαλο στις εκλογές του 2023, ωστόσο εκείνος, όπως λέει, εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ο ίδιος δηλώνει ότι επιλέγει ως «αντίπαλο» τα προβλήματα των πολιτών και θέτει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι η επόμενη τετραετία θα είναι καθοριστική, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις αναμένεται να μεταβάλουν ριζικά το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Όπως αναφέρει, το πραγματικό ερώτημα των επόμενων εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα αυτές τις αβεβαιότητες, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην πλευρά των κερδισμένων.
Για Σαμαρά
Ακόμη, αναφέρεται και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας ότι η διαγραφή του ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του και προσθέτοντας ότι όσα συνεχίζει να υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν, κατά την άποψή του, την ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης.
Με αφορμή τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται για μια απλή «παρέμβαση», αλλά για μια καθαρά εγκληματική ενέργεια. Όπως τονίζει, η πλήρης και απερίφραστη καταδίκη τέτοιων πράξεων αποτελεί προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των δημοκρατικών θεσμών, επισημαίνοντας ότι σε μια σύγχρονη δημοκρατία οι πολιτικές διαφορές επιλύονται με επιχειρήματα και όχι με τη χρήση βίας.
Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του για την όξυνση του δημόσιου λόγου, υποστηρίζοντας ότι ορισμένες πολιτικές εκφράσεις και πρακτικές δημιουργούν κλίμα που μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για ακραίες ενέργειες. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι η κυβέρνηση συγκρούστηκε με οργανωμένες ομάδες που, όπως αναφέρει, επί χρόνια βρίσκονταν στο πολιτικό απυρόβλητο.
Για Τουρκία
«Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπουμε πόλεμο. Οφείλουμε όμως να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη» λέει για την Τουρκία, ενώ για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επισημαίνει: «Η Ελλάδα μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τη μία και μεγάλη εκκρεμότητα με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».
Όσο για τις κατηγορίες περί «ενδοτισμού», απαντά: «Αυτή η κατηγορία περί "ενδοτισμού" πραγματικά με ξεπερνά τελείως, τη βρίσκω κάτι παραπάνω από άδικη».
Εκλογές την άνοιξη του 2027
Στο πολιτικό πεδίο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει ότι οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, την άνοιξη του 2027, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Παράλληλα, επιμένει ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την αυτοδυναμία, χαρακτηρίζοντας τον στόχο απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό.
Όπως υποστηρίζει, η σταθερότητα που προσφέρουν οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη χώρα, ενώ εκτιμά ότι σήμερα δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης ούτε προοπτική ουσιαστικών συνεργασιών μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ασκώντας κριτική στους πολιτικούς του αντιπάλους, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για ιδεολογική αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση αναπαράγει διαρκώς τα ίδια επιχειρήματα, χωρίς να παρουσιάζει νέες προτάσεις που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις.
Για Τσίπρα
Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνοντας ότι οι πολίτες τον είχαν αναδείξει βασικό πολιτικό του αντίπαλο στις εκλογές του 2023, ωστόσο εκείνος, όπως λέει, εγκατέλειψε αυτή την ευθύνη, παραδίδοντας το κόμμα του και επιχειρώντας τώρα να επιστρέψει με νέο πολιτικό φορέα, αλλά με τον ίδιο πολιτικό λόγο και τα ίδια χαρακτηριστικά. Αντίθετα, ο ίδιος δηλώνει ότι επιλέγει ως «αντίπαλο» τα προβλήματα των πολιτών και θέτει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
Στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει ότι η επόμενη τετραετία θα είναι καθοριστική, καθώς οι διεθνείς εξελίξεις αναμένεται να μεταβάλουν ριζικά το γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον. Όπως αναφέρει, το πραγματικό ερώτημα των επόμενων εκλογών θα είναι ποια κυβέρνηση και ποιος πρωθυπουργός μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα αυτές τις αβεβαιότητες, ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στην πλευρά των κερδισμένων.
Για Σαμαρά
Ακόμη, αναφέρεται και στην απομάκρυνση του Αντώνη Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία, επιμένοντας ότι η διαγραφή του ήταν αναπόφευκτη εξαιτίας των δημόσιων τοποθετήσεών του και προσθέτοντας ότι όσα συνεχίζει να υποστηρίζει ο πρώην πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν, κατά την άποψή του, την ορθότητα της συγκεκριμένης απόφασης.
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