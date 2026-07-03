Μητσοτάκης: Ρεαλιστική η αυτοδυναμία, εκλογές την άνοιξη του 2027 - Τι λέει για Τουρκία, Τσίπρα, Σαμαρά

Συνέντευξη του πρωθυπουργού στο liberal.gr - «Έκαψαν μία γυναίκα, αυτό δεν είναι "παρέμβαση", είναι δολοφονική ενέργεια» λέει για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα - Δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή και δεν βλέπω περιθώριο συνεργασίας, ξεκαθαρίζει