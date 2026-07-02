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Τέλος ο Μόντε Μόρις από τον Ολυμπιακό: Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων
Τέλος ο Μόντε Μόρις από τον Ολυμπιακό: Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων
Ο Μόντε Μόρις αποτελεί επίσημα παρελθόν από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ακόμη ανακοίνωση, για αποχώρηση παίκτη από την ομάδα.
Μετά την προσθήκη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τη λύση τη συνεργασία τους με τον Μόντε Μόρις.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Μετά την προσθήκη του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τη λύση τη συνεργασία τους με τον Μόντε Μόρις.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) July 2, 2026
Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
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