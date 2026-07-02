Τέλος ο Μόντε Μόρις από τον Ολυμπιακό: Η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Μόντε Μόρις.



Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας στην φετινή απόλυτα επιτυχημένη σεζόν και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του.

---------------------------------------------------…