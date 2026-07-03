Το θερμό φιλί της Σάκκαρη με τον Κωνταντίνο Μητσοτάκη μετά τη νίκη της στο Γουίμπλεντον
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Γουίμπλεντον

Το θερμό φιλί της Σάκκαρη με τον Κωνταντίνο Μητσοτάκη μετά τη νίκη της στο Γουίμπλεντον

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στο box της ομάδας της, όπου ήταν και ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε

Το θερμό φιλί της Σάκκαρη με τον Κωνταντίνο Μητσοτάκη μετά τη νίκη της στο Γουίμπλεντον
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Με ένα θερμό φιλί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη τη μεγάλη νίκη της στο τουρνουά του Γουίμπλεντον επί της Ραχίμοβα για τον δεύτερο γύρο.

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στο box της ομάδας της, όπου ήταν και ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε.

H Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε με 2-1 σετ, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ, και δεν έκρυψε τη χαρά της.

To ζευγάρι, όπως έχει ανακοινώσει, σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2027.
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