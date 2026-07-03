Το θερμό φιλί της Σάκκαρη με τον Κωνταντίνο Μητσοτάκη μετά τη νίκη της στο Γουίμπλεντον
Το θερμό φιλί της Σάκκαρη με τον Κωνταντίνο Μητσοτάκη μετά τη νίκη της στο Γουίμπλεντον
Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στο box της ομάδας της, όπου ήταν και ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε
Με ένα θερμό φιλί με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη τη μεγάλη νίκη της στο τουρνουά του Γουίμπλεντον επί της Ραχίμοβα για τον δεύτερο γύρο.
Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στο box της ομάδας της, όπου ήταν και ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε.
H Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε με 2-1 σετ, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ, και δεν έκρυψε τη χαρά της.
Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στο box της ομάδας της, όπου ήταν και ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε.
H Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε με 2-1 σετ, κάνοντας μια τεράστια ανατροπή στο τρίτο και καθοριστικό σετ, και δεν έκρυψε τη χαρά της.
To ζευγάρι, όπως έχει ανακοινώσει, σκοπεύει να παντρευτεί το καλοκαίρι του 2027.
Sakkari wins on and off court pic.twitter.com/50Lh8WPV1l— Lorena Popa 🕵️♀️🎾 (@popalorena) July 2, 2026
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