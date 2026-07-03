Το θερμό φιλί της Σάκκαρη με τον Κωνταντίνο Μητσοτάκη μετά τη νίκη της στο Γουίμπλεντον

Η Μαρία Σάκκαρη πανηγύρισε έντονα και έτρεξε στο box της ομάδας της, όπου ήταν και ο σύντροφός της και γιος του πρωθυπουργού, τον οποίο αγκάλιασε και φίλησε