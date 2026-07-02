Στον 3ο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη, 2-1 σετ την Ραχίμοβα, δείτε βίντεο
SPORTS
Μαρία Σάκκαρη Wimbledon Καμίλα Ραχίμοβα

Στον 3ο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη, 2-1 σετ την Ραχίμοβα, δείτε βίντεο

H Μαρία Σάκκαρη απέκλεισε με 6-3, 0-6, 7-6 την Καμίλα Ραχίμοβα και συνεχίζει στους «32»

Στον 3ο γύρο του Wimbledon η Σάκκαρη, 2-1 σετ την Ραχίμοβα, δείτε βίντεο
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Στον 3ο γύρο του Wimbledon προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια απέκλεισε με 6-3, 0-6, 7-6 (7) την Καμίλα Ραχίμοβα (Ουζμπεκιστάν) και συνεχίζει στους «32».

H Μαρία Σάκκαρη αν και έχασε με 6-0 το 2ο σετ είχε τη δύναμη να επιστρέψει και να κερδίσει το 3ο σετ στο τάι μπρέικ.  Μάλιστα στο 3ο σετ γύρισε από το 3-5 στο 3ο σετ και κέρδισε 3 γκέιμ στη σειρά!  

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Στον 3ο γύρο θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Παολίνι με την Γκόλουμπιτς. Η Σάκκαρη προκρίθηκε για 5η φορά στους «32» και θα διεκδικήσει για πρώτη την είσοδό τους στον 4ο γύρο. 

Οι winners ήταν 30-24 για την Σάκκαρη και τα αβίαστα λάθη ήταν 38-31. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/10(Σάκκαρη) και 5/15.
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