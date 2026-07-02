Η αντίδραση του προπονητή του Κονγκό όταν ο εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε τον «χαμό» του πατέρα του μετά τον αγώνα με την Αγγλία, δείτε βίντεο
SPORTS
Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ Αγγλία Κονγκό Μουντιάλ 2026

Η αντίδραση του προπονητή του Κονγκό όταν ο εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε τον «χαμό» του πατέρα του μετά τον αγώνα με την Αγγλία, δείτε βίντεο

Ο Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ παραξενεύτηκε με την ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου της ομάδας μπροστά σε όλους τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου μετά το Αγγλία-Κονγκό

Η αντίδραση του προπονητή του Κονγκό όταν ο εκπρόσωπος Τύπου ανακοίνωσε τον «χαμό» του πατέρα του μετά τον αγώνα με την Αγγλία, δείτε βίντεο
Μια πολύ αμήχανη στιγμή έμελλε να ζήσει ο προπονητής της Λ.Δ. του Κονγκό, αμέσως μετά τον αποκλεισμό της ομάδας του από την Αγγλία (2-1), στη φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ.

Η Αφρικανική χώρα κέρδισε το χειροκρότημα του κόσμου βάζοντας δύσκολα στο σύνολο του Τόμας Τούχελ, που είδε απέναντί του τον Σεμπαστιάν Ντεσάμπρ να μην φοβάται και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο (μέχρι ενός σημείου).

Δεν ήξερε όμως τι θα περνούσε ο συνάδελφός του.

Στο φινάλε της συνέντευξης Τύπου μετά τον αγώνα, ο 49χρονος τεχνικός έγινε πρωταγωνιστής μιας άβολης στιγμής.

Με την ολοκλήρωση των ερωτήσεων, ο υπεύθυνος Τύπου ανακοίνωσε live μπροστά σε όλους πως ο πατέρας του Ντεσάμπρ έφυγε από τη ζωή, με τον ίδιο (σσ τον Ντεσάμπρ) να έχει μια... περίεργη γκριμάτσα και απλώς να ευχαριστεί για τα συλλυπητήρια.

Βέβαια, δεν έχει εξακριβωθεί αν ο τεχνικός των Αφρικανών γνώριζε για την τραγική αυτή είδηση ή την έμαθε μαζί με τον υπόλοιπο πλανήτη....

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