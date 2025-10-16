Premier League: Προ των πυλών ηχηρές αλλαγές στο αγγλικό ποδόσφαιρο - Ψηφίζεται στις 21 Νοεμβρίου η εφαρμογή του salary cap

Οι δε ποινές θα είναι κλιμακωτές καθώς η πρώτη υπέρβαση του ορίου θα τιμωρείται με αφαίρεση έξι βαθμών, ενώ για κάθε επιπλέον £6,5 εκατ. υπέρβασης, θα αφαιρείται ένας επιπλέον βαθμός.Τα μεγάλα κλαμπ φυσικά και αντιτίθενται σ' αυτό το μέτρο προβάλλοντας ως βασική δικαιολογία το ότι οι μεγάλοι σταρ δεν θα μπορούν να έχουν τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια που απολαμβάνουν τώρα και θα επιλέξουν άλλους προορισμούς (π.χ. Σαουδική Αραβία), ενώ σύμμαχος τους είναι και η το συνδικαλιστικό όργανό των ποδοσφαιριστών (PFA) καθώς θεωρεί ότι οι μόνοι που ευνοούνται είναι οι ιδιοκτήτες (καθώς θα περιοριστούν τα μισθολογικά έξοδα) και οι μεγάλο χαμένοι οι ποδοσφαιριστές.Σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τη σεζόν 2023/24, εάν το μέτρο εφαρμόζονταν άμεσα, τότε το ανώτατο όριο που θα μπορούσαν να φτάσουν τα έξοδα μιας ομάδας (για μισθούς και μεταγραφές) θα ήταν περίπου 550 εκατ. λίρες και αρκετές θα το παραβίαζαν.