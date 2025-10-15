Βίντεο: Το «ατύχημα» εν ώρα αγώνα και ο χορός του Λοπετέγκι για την πρόκριση του Κατάρ στο Μουντιάλ

Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε το Εμιράτο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά από έναν αγώνα κόντρα στα ΗΑΕ, που θα του μείνει για πολλούς λόγους αξέχαστος