Βίντεο: Το «ατύχημα» εν ώρα αγώνα και ο χορός του Λοπετέγκι για την πρόκριση του Κατάρ στο Μουντιάλ
Βίντεο: Το «ατύχημα» εν ώρα αγώνα και ο χορός του Λοπετέγκι για την πρόκριση του Κατάρ στο Μουντιάλ
Ο Ισπανός τεχνικός οδήγησε το Εμιράτο στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μετά από έναν αγώνα κόντρα στα ΗΑΕ, που θα του μείνει για πολλούς λόγους αξέχαστος
Στα play off των προκριματικών της ασιατικής ζώνης το Κατάρ κατάφερε να επικρατήσει στον «τελικό» κόντρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και να πανηγυρίσει τη δεύτερη συνεχόμενη παρουσία του σε τελική φάση Μουντιάλ, αλλά πρώτη που κερδίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους (το 2022 είχε φιλοξενήσει το τουρνουά).
Αρχιτέκτονας της επιτυχίας ο Ισπανός τεχνικός Χουλιάν Λοπετέγκι, ο οποίος μετά τα όσα έζησε το 2018 με την Εθνική Ισπανίας (πήγε στη Ρωσία ως ένα από τα φαβορί αλλά απολύθηκε δύο ημέρες πριν ξεκινήσει το τουρνουά καθώς είχε διαρρεύσει η συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης».
«Μου το χρωστούσε ο Θεός ένα Μουντιάλ», είπε μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος τερματοφύλακας ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταγωνίστησε σ' ένα επικό σκηνικό που τον βρήκε να σωριάζεται στο έδαφος.
Όχι, δεν λιποθύμησε από την αγωνία του, αλλά σε μια διεκδίκηση της μπάλας ένας αμυντικός του Κατάρ την έδιωξε άτσαλα και την έστειλε με δύναμη στο πρόσωπο του με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.
Ο Λοπετέγκι σηκώθηκε γρήγορα και είδε την ομάδα του να παίρνει τη νίκη και το εισιτήριο για τα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, με την χαρά του να μην κρύβεται καθώς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών δεν είχε κανένα πρόβλημα να δείξει τις χορευτικές του ικανότητες.
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Αρχιτέκτονας της επιτυχίας ο Ισπανός τεχνικός Χουλιάν Λοπετέγκι, ο οποίος μετά τα όσα έζησε το 2018 με την Εθνική Ισπανίας (πήγε στη Ρωσία ως ένα από τα φαβορί αλλά απολύθηκε δύο ημέρες πριν ξεκινήσει το τουρνουά καθώς είχε διαρρεύσει η συμφωνία του με τη Ρεάλ Μαδρίτης».
«Μου το χρωστούσε ο Θεός ένα Μουντιάλ», είπε μεταξύ άλλων ο παλαίμαχος τερματοφύλακας ο οποίος κατά τη διάρκεια του αγώνα πρωταγωνίστησε σ' ένα επικό σκηνικό που τον βρήκε να σωριάζεται στο έδαφος.
Όχι, δεν λιποθύμησε από την αγωνία του, αλλά σε μια διεκδίκηση της μπάλας ένας αμυντικός του Κατάρ την έδιωξε άτσαλα και την έστειλε με δύναμη στο πρόσωπο του με αποτέλεσμα να πέσει κάτω.
En el Qatar vs Emiratos Árabes Unidos han dejado KO a Julen Lopetegui, que por cierto, ha metido al combinado qatarí en el Mundial 2026.pic.twitter.com/mj643rffRv— GRADA B pro (@GradaBpro) October 14, 2025
Ο Λοπετέγκι σηκώθηκε γρήγορα και είδε την ομάδα του να παίρνει τη νίκη και το εισιτήριο για τα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, με την χαρά του να μην κρύβεται καθώς κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών δεν είχε κανένα πρόβλημα να δείξει τις χορευτικές του ικανότητες.
🕺🇶🇦 El baile de Lopetegui tras clasificar a Qatar para el Mundial 2026.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 15, 2025
Vía 'QFA' (Ig). pic.twitter.com/0RXp7PHLa4
Ειδήσεις σήμερα:
Το τηλεφώνημα που «ξεκλειδώνει» ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός των φόνων στη Φοινικούντα
Δημόσιες εκτελέσεις από τη Χαμάς μετά την υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα - Στόχος οι «συνεργάτες του Ισραήλ»
Τέλος εποχής για το MTV: Η ιστορία του μουσικού καναλιού - φαινόμενο και τα πιο δημοφιλή βίντεο κλιπ όλων των εποχών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα