Γκασκόιν: «Ήπια ποτό στο ημίχρονο ενός τελικού Κυπέλλου, μετά μπήκα στο γήπεδο και έβαλα δύο γκολ» - Βίντεο
Γκασκόιν: «Ήπια ποτό στο ημίχρονο ενός τελικού Κυπέλλου, μετά μπήκα στο γήπεδο και έβαλα δύο γκολ» - Βίντεο
Ο «Γκάζα» μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον εθισμό του στο αλκοόλ και μοιράστηκε μία ξεχωριστή ιστορία από την καριέρα του
Ο Πολ Γκασκόιν είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους και πολυσύνθετους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, όμως δυστυχώς είχε έναν μεγάλο εχθρό κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο οποίος τον κυνηγάει ακόμα και σήμερα.
Το αλκοόλ ήταν και είναι για τον «Γκάζα» η μεγάλη του αδυναμία, κάτι το οποίο τον έχει φέρει πολλές φορές στο χείλος του γκρεμού, χωρίς τελικά να πέσει.
Μάλιστα πριν λίγους μήνες πέρασε μία τεράστια περιπέτεια με την υγεία του, όπου στο τσακ σώθηκε, όταν βρέθηκε λιπόθυμος σπίτι του και οδηγήθηκε στην εντατική.
Για αρκετές από τις δύσκολες στιγμές που βίωσε εξαιτίας του εθισμού στο αλκοόλ αναφέρθηκε ο ίδιος σε σημερινή τηλεοπτική του συνέντευξη, στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου βιβλίου του με τίτλο «Eight», με τον 58χρονο πλέον Γκασκόιν να αναφέρει μάλιστα και ένα άκρως εντυπωσιακό συμβάν που τον είχε βρει να πίνει κατά τη διάρκεια σημαντικού αγώνα.
«Ήταν το ημίχρονο ενός τελικού Κυπέλλου. Ο προπονητής με ρώτησε αν είχα πιει και του απάντησα όχι. Μου απάντησε “τότε πήγαινε να πιεις ένα ποτό”. Ήπια εννιά ποτά, σκόραρα δύο φορές και βραβεύτηκα ως ο καλύτερος παίκτης του αγώνα.
Όμως δεν με άφησαν να πάω στο δείπνο μετά από τον αγώνα επειδή είχα ήδη πιει πάρα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Paul Gascoigne: Eight - The Real Gazza.— Reach Sport (@reach_sport) October 13, 2025
A must-read colourful and candid memoir from the football legend - Daily Mail
One of the most honest autobiographies - Good Morning Britain #GMB
#1 Bestseller in Premier League Football books on Amazon: https://t.co/t3MdHs2BHv pic.twitter.com/npQ3gqfE6v
'What is it about alcohol that means you can never feel like you've conquered it?'@susannareid100 and Richard talk to Paul Gascoigne about his struggles with alcoholism and mental health. pic.twitter.com/NaIGCHIl3t— Good Morning Britain (@GMB) October 13, 2025
