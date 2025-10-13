Γκασκόιν: «Ήπια ποτό στο ημίχρονο ενός τελικού Κυπέλλου, μετά μπήκα στο γήπεδο και έβαλα δύο γκολ» - Βίντεο

Ο «Γκάζα» μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τον εθισμό του στο αλκοόλ και μοιράστηκε μία ξεχωριστή ιστορία από την καριέρα του