«Οι διακοπές σου τελείωσαν»: Νέα βίντεο από τη σύλληψη του διάσημου ναρκοβαρόνου «Ελ Τσάπο» πριν από μια δεκαετία

Στα βίντεο διακρίνεται ο Ελ Τσάπο να συνομιλεί με αστυνομικούς κατά τη σύλληψή του σε μοτέλ στη Σιναλόα - Ο 69χρονος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο

Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν Λοέρα, ένα γεγονός που αποτέλεσε σημείο καμπής στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό. Τον Ιανουάριο του 2016 ο διάσημος ναρκοβαρόνος έπεφτε στα χέρια των αστυνομικών Αρχών και τη Δευτέρα, δύο μεξικανικές ιστοσελίδες, η El Universal και η Aristegui Noticias δημοσίευσαν τέσσερα νέα βίντεο από την ημέρα κατά την οποία συνελήφθη ο ιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα.



Σημειώνεται πως ο 69χρονος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο, αφού καταδικάστηκε το 2019 για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα.







Η «Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος» Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «Operación Cisne Negro» («Επιχείρηση Μαύρος Κύκνος»), ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα της 8ης Ιανουαρίου 2016, σε κατοικία στην περιοχή Las Palmas, στη Σιναλόα.



Γκουσμάν Λοέρα και ο επικεφαλής των εκτελεστών του, Όρσο Ιβάν Γκαστέλουμ, γνωστός ως «Ελ Τσόλο Ιβάν», κατάφεραν αρχικά να ξεφύγουν από τον στρατιωτικό κλοιό, διαφεύγοντας μέσω του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Η απόδρασή τους, ωστόσο, έλαβε τέλος όταν επέστρεψαν στην επιφάνεια.



Στις 9:08 το πρωί, οι δύο καταζητούμενοι βγήκαν από ένα φρεάτιο στο κέντρο του Λος Μότσις, φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους. Αρχικά άρπαξαν από έναν οδηγό ένα λευκό Volkswagen Jetta, το οποίο όμως λίγο αργότερα παρουσίασε βλάβη. Στη συνέχεια απείλησαν μια γυναίκα και της πήραν το κόκκινο Ford Focus της.



Ο «Ελ Τσόλο Ιβάν», ωστόσο, επέστρεψε στην οδηγό την τσάντα της. Μέσα σε αυτή βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο, με το οποίο η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε την κλοπή.



Κλείσιμο «Διοικητή, έχω εδώ το Αφεντικό» Άνδρες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εντόπισαν το κόκκινο Focus στον αυτοκινητόδρομο Λος Μότσις - Ναβοχόα και του έκλεισαν τον δρόμο.



Όταν οι δύο άνδρες υποχρεώθηκαν να βγουν από το αυτοκίνητο, ο «Ελ Τσόλο» επιχείρησε να διαπραγματευτεί με τους αστυνομικούς. «Διοικητή, έχω εδώ το Αφεντικό. Βοηθήστε με», φέρεται να τους είπε.



Αφού επιβιβάστηκε στο περιπολικό, ο ίδιος ο «Ελ Τσάπο» προσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τους υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να «τους εξασφαλίσει για όλη τους τη ζωή», εάν τον βοηθούσαν να φτάσει στο «Che Ríos», μια γνωστή αγροτική περιοχή στο Μεξικό.



Παράλληλα, τους προειδοποιούσε ότι οι άνθρωποί του κατευθύνονταν προς το σημείο για να τον απελευθερώσουν και ότι θα ακολουθούσε «λουτρό αίματος».



Δέκα χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από την τρίτη (και τελευταία... μέχρι σήμερα) σύλληψη τουένα γεγονός που αποτέλεσε σημείο καμπής στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό. Τον Ιανουάριο του 2016 ο διάσημος ναρκοβαρόνος έπεφτε στα χέρια των αστυνομικών Αρχών και τη Δευτέρα, δύο μεξικανικές ιστοσελίδες, ηκαι ηδημοσίευσαν τέσσερα νέα βίντεο από την ημέρα κατά την οποία συνελήφθη ο ιδρυτής του καρτέλ Σιναλόα.Σημειώνεται πως ο 69χρονος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο, αφού καταδικάστηκε το 2019 για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και άλλα αδικήματα.Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασίαξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα της 8ης Ιανουαρίου 2016, σε κατοικία στην περιοχή Las Palmas, στη Σιναλόα.και ο επικεφαλής των εκτελεστών του,, γνωστός ωςκατάφεραν αρχικά να ξεφύγουν από τον στρατιωτικό κλοιό, διαφεύγοντας μέσω του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων. Η απόδρασή τους, ωστόσο, έλαβε τέλος όταν επέστρεψαν στην επιφάνεια.Στις 9:08 το πρωί, οι δύο καταζητούμενοι βγήκαν από ένα φρεάτιο στο κέντρο του Λος Μότσις, φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους. Αρχικά άρπαξαν από έναν οδηγό ένα λευκό Volkswagen Jetta, το οποίο όμως λίγο αργότερα παρουσίασε βλάβη. Στη συνέχεια απείλησαν μια γυναίκα και της πήραν το κόκκινο Ford Focus της.ωστόσο, επέστρεψε στην οδηγό την τσάντα της. Μέσα σε αυτή βρισκόταν το κινητό της τηλέφωνο, με το οποίο η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως τις αστυνομικές Αρχές και κατήγγειλε την κλοπή.Άνδρες της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εντόπισαν το κόκκινο Focus στον αυτοκινητόδρομο Λος Μότσις - Ναβοχόα και του έκλεισαν τον δρόμο.Όταν οι δύο άνδρες υποχρεώθηκαν να βγουν από το αυτοκίνητο, οεπιχείρησε να διαπραγματευτεί με τους αστυνομικούς. «Διοικητή, έχω εδώ το Αφεντικό. Βοηθήστε με», φέρεται να τους είπε.Αφού επιβιβάστηκε στο περιπολικό, ο ίδιος οπροσπάθησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τους υποσχέθηκε ότι θα μπορούσε να «τους εξασφαλίσει για όλη τους τη ζωή», εάν τον βοηθούσαν να φτάσει στο «Che Ríos», μια γνωστή αγροτική περιοχή στο Μεξικό.Παράλληλα, τους προειδοποιούσε ότι οι άνθρωποί του κατευθύνονταν προς το σημείο για να τον απελευθερώσουν και ότι θα ακολουθούσε «λουτρό αίματος».

Κρύφτηκαν σε μοτέλ μαζί με τον «Ελ Τσάπο» Οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι περίπου 30 οχήματα με ένοπλους άνδρες κατευθύνονταν προς την περιοχή.



Φοβούμενοι παράλληλα ότι οι επικοινωνίες τους ενδεχομένως παρακολουθούνταν, ζήτησαν ενισχύσεις μέσω τηλεφώνου και αποφάσισαν να καταφύγουν προσωρινά στο δωμάτιο ενός μοτέλ.



Για περίπου 20 λεπτά, οι αστυνομικοί παρέμειναν εκεί μαζί με τον Γκουσμάν, ο οποίος συνέχισε να τους κάνει δελεαστικές προτάσεις, προσφέροντάς τους σπίτια, επιχειρήσεις και μεγάλα χρηματικά ποσά με αντάλλαγμα την ελευθερία του.



Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν και τον κράτησαν υπό φρούρηση μέχρι την άφιξη των δυνάμεων του Πολεμικού Ναυτικού και του Στρατού.



Όταν ο διοικητής των δυνάμεων του Ναυτικού μπήκε στο δωμάτιο, απευθύνθηκε στον διαβόητο βαρόνο των ναρκωτικών λέγοντάς του: «Οι εξάμηνες διακοπές σου τελείωσαν». Με αυτή τη φράση ολοκληρώθηκε η επιχείρηση που οδήγησε στην εκ νέου σύλληψη ενός από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους στον κόσμο.



Στις εικόνες που δημοσιεύτηκαν, διακρίνεται ο «Ελ Τσάπο» με το πουκάμισό του λερωμένο από λάσπη, να πλένει το πρόσωπο και τα μαλλιά του στο δωμάτιο του μοτέλ και να ρωτά έναν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες αν το σαπούνι μπορεί να του προκαλέσει διαταραχές. «Δεν θα μου προκαλέσει πόνο στα μάτια;» ρωτά ο βαρόνος των ναρκωτικών. «Καλύτερα να μην μπει στα μάτια σου. Αν θέλεις, βγάλε το πουκάμισό σου», απαντά ο αστυνομικός.



Σε ένα άλλο στιγμιότυπο, ο «Ελ Τσάπο» φαίνεται μέσα στο όχημα που τον μεταφέρει στο υπόστεγο από όπου μεταφέρθηκε στην Πόλη του Μεξικού. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, τον ρωτούν αν έχει υποστεί κακομεταχείριση ή ξυλοδαρμό, και απαντά αρνητικά και στις δύο ερωτήσεις.



Η ταινία «La Captura» Στις 21 Αυγούστου αναμένεται να κυκλοφορήσει στο Netflix η ταινία «La Captura», ένα θρίλερ που αναπαριστά τη σύλληψη του Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν Λοέρα στις αρχές του 2016.



Σε αντίθεση με άλλες παραγωγές που έχουν ασχοληθεί με τον διαβόητο αρχηγό του καρτέλ Σιναλόα και τον κόσμο των ναρκωτικών, η συγκεκριμένη ταινία αφηγείται την ιστορία μέσα από την οπτική των αστυνομικών που τον συνέλαβαν.