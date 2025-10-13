Γκαγκάτσης για τον αποκλεισμό της Εθνικής: «Μην κρυβόμαστε, είναι αποτυχία, στηρίζουμε απόλυτα τον Γιοβάνοβιτς» - Βίντεο
Ο Μάκης Γκαγκάτσης τόνισε πως είναι αποτυχία ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ, επεσήμανε όμως πως υπάρχει απόλυτη στήριξη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς
Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, παραχώρησε δηλώσεις μετά τη λήξη του αγώνα της Ελλάδας με τη Δανία, σχολιάζοντας τον αποκλεισμό της Εθνικής από την τελική φάση του Μουντιάλ 2026.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ απ’ την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία.
Κι αν δεν αποδεχθούμε οι ίδιοι τι είναι αποτυχία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στην Σκωτία, ούτε σήμερα τα ατομικά λάθη.
Στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα. Ούτε τις ευκαιρίες θα θυμάται κανείς, αλλά το γεγονός ότι το καλοκαίρι δεν θα είμαστε στις 48 ομάδες που θα αγωνιστούν στα γήπεδα της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά.
Σίγουρα υπάρχει μεγάλη στεναχώρια και απογοήτευση», είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς:
«Για να προλάβω οτιδήποτε κι αν ειπωθεί, και επειδή είναι ωραία η ανθρωποφαγία και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή.
Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιο ανεξαρτήτως αν θα πηγαίναμε ή όχι στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους.
Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών.
Πριν απ’ αυτό, υπάρχουν δύο παιχνίδια με την Σκωτία και τη Λευκορωσία που θα πρέπει να τα κερδίσουμε γιατί η βαθμολογία είναι σημαντική για τις επόμενες κληρώσεις και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο που μας στήριξε και θα μας στηρίζει».
