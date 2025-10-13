Γιοβάνοβιτς: Είναι απογοητευτικό που μέσα σ' ένα μήνα χάσαμε τον στόχο του Μουντιάλ, θα μιλήσω με τη διοίκηση τις επόμενες ημέρες - Δείτε βίντεο

«Είναι μία πολύ δύσκολη μέρα για όλους μας. Νομίζω μία αποτυχία, μέσα σε ένα μήνα χάσαμε όλες τις ελπίδες μας να βρεθούμε το καλοκαίρι στην Αμερική. Το πιστεύαμε πάρα πολύ ότι είχαμε την δυνατότητα και την ποιότητα κι αυτό το κάνει δυσκολότερο. Είναι πολύ νωρίς να τοποθετηθώ πάνω στην ερώτησή σας. Τα συναισθήματα είναι υπερβολικά απογοητευτικά. Σίγουρα θα υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά τη συνέχεια. Είμαστε μία σοβαρή ομάδα. Τουλάχιστον αυτό που έχω ζήσει εγώ αυτόν τον χρόνο0, με τους παίκτες, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τους υπόλοιπους. Σίγουρα θα χρειαστεί μία ανάλυση και συζήτηση για το μέλλον. Γιατί και οι ευθύνες, ως προπονητής, τις αισθάνομαι πολύ μεγάλες. Οσον αφορά τη συμπεριφορά των παικτών μου γενικά σε αυτή τη διαδικασία, είναι σχεδόν τέλεια. Σίγουρα θα χρειαστεί, όπως το κάνουμε πάντα, μία πολύ πιο σοβαρή συζήτηση όσον αφορά τη συνέχεια της Εθνικής ομάδας.»«Δεν είναι σωστό να τα εκφράσω εδώ. Όπως κάναμε πάντα στη διάρκεια της χρονιάς, είμαστε όλοι υπεύθυνα άτομα. Ένας αποκλεισμός από μεγάλη διοργάνωση και σε ό,τι αφορά τη συνεργασία μου με την ΕΠΟ αλλά και τους παίκτες, με κάνει πολύ υπεύθυνο για τον αποκλεισμό. Πρέπει να γίνει μία ανάλυση των δεδομένων που υπάρχουν. Η Ελλάδα ανεξαρτήτως των παιχνιδιών που έχει μπροστά της, δυστυχώς δεν θα είμαστε σε κάποιους στόχους μέχρι τον επόμενο Σεπτέμβρη. Σαν υπεύθυνα άτομα πρέπει να κάνουμε μία σοβαρή συζήτηση όσον αφορά την επόμενη μέρα. Γιατί η σημερινή ήταν μία που κανείς στη θέση μου δεν θέλει να ζήσει.»Για τη στήριξη που του προσέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης:«Εγώ με αυτούς τους παίκτες χαίρομαι να δουλεύω. Ο λόγος που πριν 3-4 μήνες ανανέωσα το συμβόλαιό μου, ήταν πρωτίστως λόγω της συνεργασίας και της πεποίθησης που είχα με τους παίκτες, αλλά και τη διοίκηση της ΕΠΟ. Είμαι προπονητής και πάντα η χαρά μου είναι να δουλεύω με αυτά τα παιδιά. Όμως πρέπει να ξέρετε, το συμβόλαιό μου δεσμεύει εμένα, όχι την ΕΠΟ. Δεν είμαι εδώ για να περνάω τον χρόνο μου. Στο τέλος, τέλος, είμαι άνθρωπος και νιώθω ότι έχω πολύ μεγάλες ευθύνες όσον αφορά την κατάσταση που είμαστε σήμερα».«Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι των λαθών. Για μεγάλο διάστημα τον τελευταίο χρόνο, δεν είχαμε τέτοιου είδους επαναλαμβανόμενα φαινόμενα που είχαμε τον τελευταίο μήνα. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Η τελική ουσία είναι μία, ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ονειρευόμασταν και θέλαμε. Και, γι’ αυτό τον λόγο σαν προπονητής της ομάδας, είμαι ο κύριος υπεύθυνος για το πώς σκεφτόμαστε αγωνιστικά και το τι έπρεπε να κάνουμε, έχω τεράστια ευθύνη. Θεωρώ ότι οι παίκτες μου μπορεί να είναι υπό πίεση. Λάθη γίνονται και θα γίνουν. Για μένα το βασικό είναι κι εγώ να κάνω μία περισσότερη ανάλυση για όσα έγιναν στα τελευταία παιχνίδια. Έχουν πολύ μεγάλο κόστος για μας για τον στόχο που είχαμε. Δεν θέλω να βρω δικαιολογία μέσα από αυτά τα λάθη. Μπορούσαμε να τα αποφύγουμε. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που σκέφτομαι τα λάθη που κάναμε. Οι παίκτες μπορούν να κάνουν λάθη για διαφορετικούς λόγους. Ποτέ δεν μπορώ να πω κάτι εναντίον αυτών των παιδιών. Τους λατρεύω.»Αν σκέφτεται να παραιτηθεί: Σκέφτομαι να μιλήσω με τη διοίκηση όσον αφορά το τι κάναμε μέχρι τώρα και όλες τις δυνατότητες που έχει για να αποφασίσει για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Δεν είμαι άνθρωπος που παραιτείται και φεύγει, αν το έκανα θα θεωρούσα τον εαυτό μου μη σοβαρό άνθρωπο. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ έκανε τα πάντα για μένα για να μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση κι αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω. Πρέπει να κάνουμε μία συζήτηση και η ΕΠΟ θα είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση για το μέλλον.Είναι λογικό μετά από μία αποτυχία, δεν μπορώ εγώ σαν προπονητής να το ξεπεράσω και να πω ότι «δεν τρέχει τίποτα». Εγώ καταλαβαίνω τον πρόεδρο, αλλά εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε και τίποτα. Δεν είναι έτσι. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ αλλάζει πάρα πολλά δεδομένα από τη σημαντικότητα των στόχων που έχει μπροστά της. Εγώ θέλω να είμαι «ok» και απέναντι στους ποδοσφαιριστές μου και στην ΕΠΟ. Αυτό που θέλω εγώ είναι αν τη συζήτηση αυτή την κάνω τώρα ή μετά τους αγώνες που έχουμε.Για το αν υπάρχει αισιοδοξία ότι η Εθνική μπορεί στο άμεσο μέλλον μπορεί να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις: Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι αυτή η Εθνική έχει πολλά θετικά στοιχεία για να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχει ένα κράμα παικτών, και από την παλιά φρουρά, που είναι πολύ αφοσιωμένοι κι έχουμε και μία καινούργια φουρνιά που μέσα από αυτά τα παιχνίδια που ήταν σκληρά και γι’ αυτούς, μπαίνουν σε μία καινούργια διαδικασία. Η αισιοδοξία πηγάζει από αυτά τα παιδιά. Και από τη συμπεριφορά τους και από το ταλέντο τους. Για μένα όμως είναι αποτυχία. Ένας λόγος που είχα έρθει στην Εθνική ήταν αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.