Καπέλο: Ο Ρονάλντο έβγαινε κάθε βράδυ, ζύγιζε 94 κιλά και είπα στη διοίκηση της Ρεάλ ότι έπρεπε να φύγει

Για την προβληματική του σχέση με τον Ρονάλντο στην Ρεάλ Μαδρίτης μίλησε ο Φάμπιο Καπέλο που εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν τον Βραζιλιάνο μακριά από τη Βασίλισα
Εμπειρίες του από την προπονητική του καριέρα μοιράστηκε σε δημόσια εκδήλωση ο Φάμπιο Καπέλο. Ο 79χρονος Ιταλός προπονητής, κάνοντας ειδική αναφορά στην δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης (2006-2007), αναφέρθηκε στην... τεταμένη σχέση του με τον Ρονάλντο και το «παραστράτημα» του Βραζιλιάνου που τον οδήγησε στην αποχώρησή του από την ομάδα.
Το «φαινόμενο» από τη Βραζιλία, έφυγε από τη Βασίλισσα τον Ιανουάριο του 2007 με προορισμό την Μίλαν και σχολιάζοντας την έξοδό του από τον σύλλογο, ο Καπέλο παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για μία κατάσταση μη διαχειρίσιμη.
«Έφυγα επειδή ήταν ο αρνητικός ηγέτης της Ρεάλ Μαδρίτης και μιλάω για τον Ρονάλντο, τον καλύτερο παίκτη που έχω προπονήσει ποτέ. Έβγαινε έξω κάθε βράδυ, ζύγιζε 94 κιλά και δεν ήθελε να χάσει βάρος!
Κάποια στιγμή είπα στον πρόεδρο ότι έπρεπε να τον αφήσουμε να φύγει, γιατί δεν υπήρχε ελπίδα να προχωρήσουμε έτσι. Και το κάναμε. Αφότου έφυγε, ξεκινήσαμε ξανά να παίρνουμε πρωταθλήματα. Αλλά πρέπει να λαμβάνεις τέτοιες αποφάσεις, να καταλαβαίνεις πού βρίσκεται το πρόβλημα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Καπέλο.
Ο Ιταλός τεχνικός αποχώρησε με τη σειρά του από τη Ρεάλ μερικούς μήνες μετά, το καλοκαίρι εκείνης της σεζόν, όταν η Βασίλισσα στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια Ισπανίας μετά από τέσσερα χρόνια.
Capello: “Ronaldo il più grande che ho allenato. Era il male, l’ho dovuto mandare via perchè…”https://t.co/M8pcBxqR04— Fcinter1908 (@fcin1908it) October 10, 2025
