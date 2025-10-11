Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και τα υπόλοιπα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ

Το ποδοσφαιρικό μενού του Σαββάτου (11/10) περιλαμβάνει παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπου ξεχωρίζει το εντός έδρας ματς της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας κόντρα στην Γεωργία, η εκτός έδρας δοκιμασία της Ιταλίας με αντίπαλο την Εσθονία καθώς και η σύγκρουση της Πορτογαλίας του Ρονάλντο με την Ιρλανδία.
Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας
11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη
11:45 ΕΡΤ2 Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός Α1 Basketball League Γυναικών
12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Masters 1000 Σαγκάη
14:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο γυναικών
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50
16:00 ΕΡΤ2 Άρης – Κολοσσός GBL
16:00 Novasports Start Λετονία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers
16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Φλένσμπουργκ – Κίελο DAIKIN Bundesliga
18:15 ΕΡΤ2 Άλιμος – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών
19:00 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι GBL
19:00 Novasports Prime Νορβηγία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers
19:00 Novasports Start Ουγγαρία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers
19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
19:30 ΕΡΤ2 ΠΑΟΚ – Ηρακλής GBL
19:30 Novasports 1HD Αλμερία – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Όλνταμ – Μπάροου Sky Bet EFL League Two
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Κανάρια – Μάλαγα ACB Liga
21:45 Novasports Start Σερβία – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 3HD Εσθονία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 2HD Πορτογαλία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers
21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers