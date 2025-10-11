Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και τα υπόλοιπα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ
SPORTS
Αθλητικές μεταδόσεις Προκριματικά μουντιάλ Προκριματικά Μουντιάλ 2026

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και τα υπόλοιπα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και σήμερα όπου υπάρχουν σημαντικές αναμετρήσεις για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και τα υπόλοιπα ματς στα προκριματικά του Μουντιάλ
Το ποδοσφαιρικό μενού του Σαββάτου (11/10) περιλαμβάνει παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, όπου ξεχωρίζει το εντός έδρας ματς της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ισπανίας κόντρα στην Γεωργία, η εκτός έδρας δοκιμασία της Ιταλίας με αντίπαλο την Εσθονία καθώς και η σύγκρουση της Πορτογαλίας του Ρονάλντο με την Ιρλανδία.

Αναλυτικά οι τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

11:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Σαγκάη

11:45 ΕΡΤ2 Νέα Ιωνία – Πανσερραϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Γουχάν

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Masters 1000 Σαγκάη

14:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – ΟΦΗ Ποδόσφαιρο γυναικών

Κλείσιμο
15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Challenger 50

16:00 ΕΡΤ2 Άρης – Κολοσσός GBL

16:00 Novasports Start Λετονία – Ανδόρα UEFA World Cup Qualifiers

16:40 COSMOTE SPORT 9 HD Φλένσμπουργκ – Κίελο DAIKIN Bundesliga

18:15 ΕΡΤ2 Άλιμος – Ολυμπιακός Πόλο Α1 Γυναικών

19:00 ΕΡΤ Sports 1 Προμηθέας Πάτρας – Μαρούσι GBL

19:00 Novasports Prime Νορβηγία – Ισραήλ UEFA World Cup Qualifiers

19:00 Novasports Start Ουγγαρία – Αρμενία UEFA World Cup Qualifiers

19:15 COSMOTE SPORT 4 HD Βαρέζε – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

19:30 ΕΡΤ2 ΠΑΟΚ – Ηρακλής GBL

19:30 Novasports 1HD Αλμερία – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Όλνταμ – Μπάροου Sky Bet EFL League Two

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Γκραν Κανάρια – Μάλαγα ACB Liga

21:45 Novasports Start Σερβία – Αλβανία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 4HD Βουλγαρία – Τουρκία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 3HD Εσθονία – Ιταλία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 2HD Πορτογαλία – Ιρλανδία UEFA World Cup Qualifiers

21:45 Novasports 1HD Ισπανία – Γεωργία UEFA World Cup Qualifiers

Ειδήσεις σήμερα:

Ντόμινο λαθών οδήγησε στον θάνατο τον στρατιώτη Νίκο Γκάτση: Νοσοκόμα ρωτούσε ασθενείς αν ήξεραν να κάνουν ΚΑΡΠΑ

Για ώρες βασάνιζε η 17χρονη θετή κόρη της τη Γερμανίδα δήμαρχο που βρέθηκε μαχαιρωμένη - Την κρατούσε δεμένη στο υπόγειο του σπιτιού τους

Τρόμος για φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην της έγινε stalker για έναν ολόκληρο χρόνο

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης