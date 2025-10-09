Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Δεν ξέχασαν τον Μπάλντοκ οι διεθνείς - Έδειξαν τη φανέλα του πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη
Δεν ξέχασαν τον Μπάλντοκ οι διεθνείς - Έδειξαν τη φανέλα του πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη
Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του ο Τζορτζ Μπάλντοκ
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε σήμερα (9/10) από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ και κανείς στην Εθνική Ελλάδας δεν τον ξέχασε.
Πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Σκωτία στη Γλασκώβη, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν την γαλανόλευκη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ για να τιμήσουν τη μνήμη του.
Ο Μπάλντοκ φορούσε τη φανέλα με το Νο2 και ως δεξιός μπακ είχε αγωνιστεί σε 12 ματς με την γαλανόλευκη.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους
Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα
Πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Σκωτία στη Γλασκώβη, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν την γαλανόλευκη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ για να τιμήσουν τη μνήμη του.
Ο Μπάλντοκ φορούσε τη φανέλα με το Νο2 και ως δεξιός μπακ είχε αγωνιστεί σε 12 ματς με την γαλανόλευκη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη Μέση Ανατολή, ενώ Ισραήλ και Χαμάς δεν τα βρίσκουν για τους κρατούμενους
Γεωργιάδης: Δεν σας απήγαγε κανένας, πήγατε για τη selfie στη Γάζα – Πέρκα: Θα ξαναπάω
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά πέτρινα αγάλματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα