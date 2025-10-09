Δεν ξέχασαν τον Μπάλντοκ οι διεθνείς - Έδειξαν τη φανέλα του πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Τζορτζ Μπάλντοκ

Δεν ξέχασαν τον Μπάλντοκ οι διεθνείς - Έδειξαν τη φανέλα του πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη

Σαν σήμερα πριν από ένα χρόνο έχασε τη ζωή του ο Τζορτζ Μπάλντοκ

Δεν ξέχασαν τον Μπάλντοκ οι διεθνείς - Έδειξαν τη φανέλα του πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη
Ένας χρόνος συμπληρώθηκε σήμερα (9/10) από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ και κανείς στην Εθνική Ελλάδας δεν τον ξέχασε. 

Πριν από τη σέντρα του αγώνα με την Σκωτία στη Γλασκώβη, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, οι Έλληνες διεθνείς έδειξαν την γαλανόλευκη φανέλα του Τζορτζ Μπάλντοκ για να τιμήσουν τη μνήμη του. 

Ο Μπάλντοκ φορούσε τη φανέλα με το Νο2 και ως δεξιός μπακ είχε αγωνιστεί σε 12 ματς με την γαλανόλευκη.




