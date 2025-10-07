Βράζουν τα social media για την... κοροϊδία του Λεμπρόν: Ο Τζόρνταν δεν θα το έκανε ποτέ αυτό
Βράζουν τα social media για την... κοροϊδία του Λεμπρόν: Ο Τζόρνταν δεν θα το έκανε ποτέ αυτό
Ενώ πολλοί περίμεναν ότι θα ανακοίνωνε την απόσυρσή του από το μπάσκετ ή, έστω, κάτι εξίσου σημαντικό, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς τράβηξε πάνω του τα βλέμματα για μια... διαφήμιση κονιάκ
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έβαλε τους πάντες να περιμένουν την «Decision of all Decisions» το απόγευμα της Τρίτης, κάνοντάς τους να πιστεύουν πως μπορεί να μιλήσει για την απόσυρσή του από το μπάσκετ.
Τελικά ήταν μία διαφήμιση για κονιάκ, της εταιρείας Hennesy.
Γεγονός που φυσικά δεν άφησαν ασχολίαστο οι φίλοι του μπάσκετ, ειδικότερα στις ΗΠΑ, σχολιάζοντας με τον τρόπο τους την κίνηση του ΛεΜπρόν. Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους για τον τρόπο που ο ΛεΜπρόν Τζέιμς διαχειρίστηκε αυτήν την κατάσταση.
«Ένας 40χρονος θέλει την προσοχή για μια κ@@@διαφήμιση» αναφέρει ένα σχόλιο, κάτω από τη σχετική ανάρτησή του στο twitter, ενώ ένας άλλος χρήστης έγραψε πως «ο ΛεΜπρόν δεν κυνηγάει πλέον δαχτυλίδια, αλλά το τέλειο κοκτέιλ», δίνοντας και μία δόση χιούμορ.
Φυσικά στη συζήτηση μπήκε και ο Μάικλ Τζόρνταν, καθώς η κίνηση αυτή του ΛεΜπρόν Τζέιμς, για αρκετούς, μείωσε τους όποιους... πόντους είχε στο debate περί GOAT.
«Ο Μάικλ Τζόρνταν δεν θα το έκανε ποτέ, το debate για τον GOAT τελείωσε» αναφέρουν μεταξύ άλλων στα σχόλια.
MJ would never. GOAT debate over pic.twitter.com/CDtsOue4Eu— Token Picks 🪙 (@Token_Picks) October 7, 2025
A grown ah 40 year old man baiting for attention just for an ad pic.twitter.com/bFlKV2Lhql— APHoops (@APH00PS) October 7, 2025
He’s not chasing rings anymore, he’s chasing the perfect cocktail 🍸😏— Shubham Singh Gaur🛡️𝕩 (@Singhtellectual) October 7, 2025
