Τρόλαρε όλη την υφήλιο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς: Δεν ανακοίνωσε την απόσυρσή του, αλλά συνεργασία με μάρκα κονιάκ - Βίντεο
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με ανάρτηση του έδειξε πως δεν αποσύρεται, κάνοντας... ντρίμπλα στους λάτρεις του μπάσκετ και του ΝΒΑ όπου περίμεναν τη μεγάλη του απόφαση
Όλος ο κόσμος, όλοι οι λάτρεις του ΝΒΑ περίμεναν να δουν τι σήμαινε η αινιγματική ανάρτηση του ΛεΜπρόν Τζέιμς την Δευτέρα.
Ο σταρ των Λέικερς με ανάρτηση του, είχε ενημερώσει τον κόσμο για μια ανακοίνωση την Τρίτη (19:00) και αρκετοί πίστεψαν πως θα αποσυρθεί στο τέλος της σεζόν.
Ανέβασε video και έγραψε «η απόφαση όλων των αποφάσεων», φέρνοντας στο μυαλό όλων την περίφημη Decision του 2010.
Τότε ο ΛεΜπρόν είχε ανακοινώσει στον κόσμο με ζωντανή σύνδεση μέσω ESPN πως «παίρνει τα ταλέντα του και τα πάει στο Μαϊάμι».
Κι όμως ο Βασιλιάς τους έβγαλε όλους... offside ανακοινώνοντας τη συνεργασία του με την εταιρεία κονιάκ, Hennessy.
Ο King James έχει ξεκινήσει να συνεργάζεται με το συγκεκριμένο κονιάκ από τον Σεπτέμβριο του 2024, ενώ η τωρινή διαφήμιση έχει να κάνει με limited edition έκδοση.
October 7, 2025
