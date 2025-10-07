Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
«Ήμασταν εγωιστές και losers»: Ο Στίβεν Τζέραρντ «ξεγυμνώνει» τη χρυσή γενιά της Εθνικής Αγγλίας - Βίντεο
Ο παλαίμαχος αρχηγός της Λίβερπουλ παραδέχθηκε πως η επονομαζόμενη «χρυσή γενιά» δεν έγινε ποτέ πραγματική ομάδα λόγω εγωισμών και αντιπαλοτήτων, ενώ αποθέωσε τους Ράις και Μπέλινχαμ ως κορυφαίους της νέας εποχής
Ο πρώην εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ, Στίβεν Τζέραρντ, προχώρησε σε σκληρές αποκαλύψεις για την επονομαζόμενη «χρυσή γενιά» των παικτών της Εθνικής Αγγλίας κατά τη δεκαετία του 2000, δηλώνοντας ότι η ομάδα απέτυχε επειδή οι παίκτες ήταν «εγωιστές και losers».
Ο Τζέραρντ, μαζί με ονόματα όπως οι Ρίο Φέρντιναντ, Φρανκ Λάμπαρντ, Γουέιν Ρούνεϊ, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Πολ Σκόουλς, αποτελούσαν μία από τις πιο ταλαντούχες ομάδες στην ιστορία της Αγγλίας, η οποία ωστόσο δεν κατάφερε να περάσει ποτέ τα προημιτελικά μεγάλης διοργάνωσης μεταξύ 2002 και 2014.
Μιλώντας στο podcast «Rio Ferdinand Presents», ο Τζέραρντ παραδέχτηκε ότι ο εγωισμός και οι αντιπαλότητες αποτελούσαν σοβαρό πρόβλημα στο κλίμα της ομάδας.
«Νομίζω ότι ήμασταν όλοι εγωιστές losers», είπε ο Τζέραρντ. «Βλέπω τώρα στην τηλεόραση τον [Τζέιμι] Κάραγκερ να κάθεται δίπλα στον Πολ Σκόουλς και μοιάζουν σαν να είναι κολλητοί φίλοι εδώ και 20 χρόνια. Και βλέπω τη σχέση του Κάραγκερ με τον Γκάρι Νέβιλ, και μοιάζουν σαν να είναι φίλοι εδώ και 20 χρόνια».
Ο πρώην μέσος εξήγησε ότι η σύνδεση μεταξύ τους ήταν σχεδόν ανύπαρκτη: «Είμαι μάλλον πιο κοντά και πιο φιλικός με εσένα [Φέρντιναντ] τώρα απ’ ό,τι ήμουν ποτέ όταν παίζαμε μαζί για 15 χρόνια».
«Γιατί δεν συνδεθήκαμε όταν ήμασταν 20, 21, 22, 23; Ήταν εγωισμός; Ήταν αντιπαλότητα; Νομίζω ότι οφειλόταν στην κουλτούρα μέσα στην Αγγλία, ότι ποτέ δεν ήμασταν όλοι συνδεδεμένοι. Ήμασταν όλοι στα δωμάτιά μας πάρα πολύ. Δεν ήμασταν φιλικοί ή συνδεδεμένοι. Δεν ήμασταν ομάδα».
Η χαμένη ευκαιρία στο κέντρο
Ο Τζέραρντ εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι θα μπορούσε να είχε παίξει στο κέντρο μαζί με τους Λάμπαρντ και Σκόουλς, κάτι που δεν συνέβη ποτέ, καθώς ο Σκόουλς συχνά χρησιμοποιούνταν στις πτέρυγες και τελικά αποσύρθηκε από την Εθνική το 2004.
«Αν παίζαμε στο σύστημα που έπαιζαν πολλοί από τους προπονητές, νομίζω ότι κάποιος έπρεπε να είχε το θάρρος να πει, εντάξει, Στίβεν, δεν είσαι εσύ σήμερα, ή Φρανκ ή Σκόουλσι», είπε. «Το να βάζουμε τον Σκόουλσι αριστερά και εμένα δεξιά ή εμένα αριστερά ή να ζητάμε από έναν από εμάς να είναι απλώς κόφτης, αφαιρούσε πολλά από τον καθένα μας. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε παίξει μαζί. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε προπονηθεί τακτικά για να δουλέψει, γιατί πιστεύω ότι είχαμε το ποδοσφαιρικό IQ και την ευφυΐα να προσαρμοστούμε και να το κάνουμε να λειτουργήσει».
Η νέα «Χρυσή Γενιά»
Συγκρίνοντας τη δική του ομάδα με τη σημερινή Εθνική Αγγλίας, ο Τζέραρντ χαρακτήρισε τους Ντέκλαν Ράις και Τζουντ Μπέλιγχαμ ως τους καλύτερους μέσους αυτής της γενιάς.
«Στην Πρέμιερ Λιγκ, νομίζω ότι ο Ντέκλαν Ράις είναι ένας πραγματικά, πολύ καλός μέσος», είπε. «Μου αρέσουν πολλά σε αυτόν. Μου αρέσει το παιδί, μου αρέσει η νοοτροπία του, μου αρέσει ο τρόπος που πήγε στο επόμενο επίπεδο στην Άρσεναλ. Προσθέτει διαφορετικά πράγματα στο παιχνίδι του. Νομίζω ότι θα ήταν ένας πραγματικά σκληρός, δυνατός αντίπαλος, μια καλή πρόκληση».
«Τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, αν ήταν στην Πρέμιερ Λιγκ, θα ήθελα να αντιμετωπίσω πρόσωπο με πρόσωπο. Πραγματικά νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον και καλό. Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι αυτή τη στιγμή, θα έλεγα από αγγλική άποψη».
