Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξεπέρασε τον κορωνοϊό και εντάχθηκε στις προπονήσεις των Μπακς - «Έτρεμα στο κρεβάτι μου κάτω από τις κουβέρτες»
Ο ηγέτης των Μπακς εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και συναντήθηκε με παλιούς και νέους συμπαίκτες

ΟΓιάννης Αντετοκούνμπο  ξεπέρασε τον κορωνοϊό που τον ταλαιπωρούσε την περασμένη εβδομάδα και τον ανάγκασε να απουσιάσει από την Media Day των Μπακς και επέστρεψε στις προπονήσεις της ομάδας, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμη στο 100% του.

Ο ηγέτης των Μπακς εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και συναντήθηκε με παλιούς και νέους συμπαίκτες και προχώτησε σε δηλώσεις μπροστά από την κάμερα των Μιλγουόκι.

Ο Αντετοκούνμπο μίλησε για την εμπειρία του κορωνοϊού, καθώς και για τις δυνατότητες των Μπακς: «Δεν θα σας πω ψέματα, ήμουν στο κρεβάτι μου με τις κουβέρτες μου και έτρεμα και για μερικές ημέρες δεν μπορούσανα παρακολουθήσω την προπόνηση. Αλλά σήμερα είδα το VIDEO και βλέπω τις δυνατότητες που έχει η ομάδα.

Μπορούμε να παίξουμε γρήγορα, είμαστε καλοί αθλητές και απλά πρέπει να μεταφέρουμε καλά την μπάλα. Η μπάλα δεν πρέπει να κολλάει. Αν η μπάλα αρχίσει να κολλάει τότε δεν θα είμαστε τόσο καλοί. Έχουμε πολύ σουτ και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσηλωμένοι αμυντικά. Πρέπει να είμαστε σαν ‘κόλλα’. Αν είμαστε ενωμένοι, θα είμαστε καλοί».






