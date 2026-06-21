Το reunion των Καβαλίερς για το πρωτάθλημα του 2016: Το ταξίδι με ελικόπτερα στο Σεν Τροπέ και το πάρτι με σαμπάνιες, βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
ΛεΜπρόν Τζέιμς Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA Σεν Τροπέ Κέβιν Λοβ

Το reunion των Καβαλίερς για το πρωτάθλημα του 2016: Το ταξίδι με ελικόπτερα στο Σεν Τροπέ και το πάρτι με σαμπάνιες, βίντεο και φωτογραφίες

Ο Λεμπρόν, ο Τζέι Αρ Σμιθ, ο Τσάνινγκ Φράι, ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ο Κέβιν Λοβ, ο Ιμάν Σάμπερτ, ο Τρίσταν Τόμπσον και ο Μάθιου Ντελαβεντόβα συναντήθηκαν σε πολυτελή έπαυλη στο γαλλικό παραθαλάσσιο θέρετρο

Το reunion των Καβαλίερς για το πρωτάθλημα του 2016: Το ταξίδι με ελικόπτερα στο Σεν Τροπέ και το πάρτι με σαμπάνιες, βίντεο και φωτογραφίες
Νικόλας Καλαργυρός
Δέκα χρόνια πέρασαν από τους ιστορικότερους τελικούς που έχουν διεξαχθεί ποτέ για το NBA το 2016. 

Ο Λεμπρόν Τζέιμς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς βρίσκονταν 3-1 πίσω στους τελικούς από τους ανίκητους τότε Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που στην κανονική διάρκεια είχαν κάνει μονοψήφιο αριθμό ηττών και φάνταζαν σίγουροι πρωταθλητές για δεύτερη συνεχόμενη φορά. 

Η παρέα του βασιλιά όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τρεις σερί νίκες, μάλιστα η τελευταία στο ιστορικό game 7 στην «Oracle Arena» κατέκτησαν το παρθενικό πρωτάθλημα στην ιστορία των Καβαλίερς. 


Ο Λεμπρόν λυτρώθηκε για την επιλογή του το 2010 να αφήσει τους Καβς, επέστρεψε και τους έκανε πρωταθλητές γράφοντας ιστορία. 

Δέκα χρόνια μετά, όλη η παλιοπαρέα, ο Λεμπρόν, ο Ιμάν Σάμπερτ, ο Τζέι Αρ Σμιθ, ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ο Κέβιν Λοβ, ο Τρίσταν Τόμπσον, ο Μάθιου Ντελαβεντόβα και ο Τσάνινγκ Φράι, ταξίδεψαν στο Σεν Τροπέ, το κλασικό παραθαλάσσιο θέρετρο της Γαλλίας για να γιορτάσουν το καθιερωμένο reunion. 

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Στο μέρος πήγαν με ελικόπτερα και προσγειώθηκαν σε μια μεγάλη έκταση γκαζόν εκεί όπου ήταν χτισμένη μια πολυτελής έπαυλη που τους περίμενε για να περάσουν τη μέρα τους. 


Εκεί έφαγαν, τα είπαν για τις παλιές καλές μέρες, ενώ συζήτησαν ώρες για την συνταξιοδότηση στην οποία έχουν μπει οι περισσότεροι. 


Οι σκηνές που ξεχώρισαν ήταν φυσικά με πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν Τζέιμς και μια σαμπάνια στο χέρι τραγουδώντας.



Νικόλας Καλαργυρός

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