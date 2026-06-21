Με επενδύσεις σε πλοία, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών, η MINOAN LINES ενισχύει τη στρατηγική της κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Το reunion των Καβαλίερς για το πρωτάθλημα του 2016: Το ταξίδι με ελικόπτερα στο Σεν Τροπέ και το πάρτι με σαμπάνιες, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Λεμπρόν, ο Τζέι Αρ Σμιθ, ο Τσάνινγκ Φράι, ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ο Κέβιν Λοβ, ο Ιμάν Σάμπερτ, ο Τρίσταν Τόμπσον και ο Μάθιου Ντελαβεντόβα συναντήθηκαν σε πολυτελή έπαυλη στο γαλλικό παραθαλάσσιο θέρετρο
Ο Λεμπρόν Τζέιμς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς βρίσκονταν 3-1 πίσω στους τελικούς από τους ανίκητους τότε Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, που στην κανονική διάρκεια είχαν κάνει μονοψήφιο αριθμό ηττών και φάνταζαν σίγουροι πρωταθλητές για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
Η παρέα του βασιλιά όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και με τρεις σερί νίκες, μάλιστα η τελευταία στο ιστορικό game 7 στην «Oracle Arena» κατέκτησαν το παρθενικό πρωτάθλημα στην ιστορία των Καβαλίερς.
LeBron James and J.R. Smith are having the time of their lives in St. Tropez on the Cavs reunion trip. 🔥🤣— Hoop Central (@TheHoopCentral) June 20, 2026
(h/t @Bronupdates)
pic.twitter.com/OPNmfLgDoO
Ο Λεμπρόν λυτρώθηκε για την επιλογή του το 2010 να αφήσει τους Καβς, επέστρεψε και τους έκανε πρωταθλητές γράφοντας ιστορία.
Δέκα χρόνια μετά, όλη η παλιοπαρέα, ο Λεμπρόν, ο Ιμάν Σάμπερτ, ο Τζέι Αρ Σμιθ, ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, ο Κέβιν Λοβ, ο Τρίσταν Τόμπσον, ο Μάθιου Ντελαβεντόβα και ο Τσάνινγκ Φράι, ταξίδεψαν στο Σεν Τροπέ, το κλασικό παραθαλάσσιο θέρετρο της Γαλλίας για να γιορτάσουν το καθιερωμένο reunion.
LeBron James acting like he’s shooting off a grenade launcher with the massive bottle on the Cavaliers’ championship reunion vacation 😂🍾— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 20, 2026
LeBron is hilarious 😂 pic.twitter.com/lyCDUfYAio
Στο μέρος πήγαν με ελικόπτερα και προσγειώθηκαν σε μια μεγάλη έκταση γκαζόν εκεί όπου ήταν χτισμένη μια πολυτελής έπαυλη που τους περίμενε για να περάσουν τη μέρα τους.
The 2016 Cavs reunion trip in St. Tropez 😭🥂🔥🔥 pic.twitter.com/KsbZAGlteH— Bronupdates (@Bronupdates) June 20, 2026
Lebron James with his former Cavs teammates had 3 helicopters on stand by during their golf retreat pic.twitter.com/Lf9AacaEEY— Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) June 17, 2026
Οι σκηνές που ξεχώρισαν ήταν φυσικά με πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν Τζέιμς και μια σαμπάνια στο χέρι τραγουδώντας.
Iman Shumpert and Delly have joined LeBron, Tristan Thompson, J. R. Smith, Richard Jefferson, Channing Frye, and Kevin Love on the 2016 Cavaliers reunion trip.😭😭😭— Bronupdates (@Bronupdates) June 19, 2026
“Oh y’all thought this trip was over…..SIKEEEEE!!!!” 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aMAOQg6aio
REUNITED! The 2016 Cleveland Cavaliers squad reunited on the golf course ahead of the 10th anniversary of their NBA championship! 🏆⛳️— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 16, 2026
Channing Frye, LeBron James, JR Smith, Kevin Love, Tristan Thompson
Who’s the best golfer? 🤔 pic.twitter.com/CSLgt4DaMm
Lebron James reunited with his old Cavs teammates in Scotland pic.twitter.com/I8u9UGwlpz— 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) June 17, 2026
Iman Shumpert, Dellavedova, LeBron, Tristan Thompson, J. R. Smith, Richard Jefferson, Channing Frye y Kevin Love.— Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 19, 2026
🫂El reencuentro de los Cavs campeones una década después. pic.twitter.com/teWdJVEuhB
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr