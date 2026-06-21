Το reunion των Καβαλίερς για το πρωτάθλημα του 2016: Το ταξίδι με ελικόπτερα στο Σεν Τροπέ και το πάρτι με σαμπάνιες, βίντεο και φωτογραφίες

Lebron James with his former Cavs teammates had 3 helicopters on stand by during their golf retreat pic.twitter.com/Lf9AacaEEY — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) June 17, 2026

Iman Shumpert and Delly have joined LeBron, Tristan Thompson, J. R. Smith, Richard Jefferson, Channing Frye, and Kevin Love on the 2016 Cavaliers reunion trip.😭😭😭



“Oh y’all thought this trip was over…..SIKEEEEE!!!!” 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/aMAOQg6aio — Bronupdates (@Bronupdates) June 19, 2026

REUNITED! The 2016 Cleveland Cavaliers squad reunited on the golf course ahead of the 10th anniversary of their NBA championship! 🏆⛳️



Channing Frye, LeBron James, JR Smith, Kevin Love, Tristan Thompson



Who’s the best golfer? 🤔 pic.twitter.com/CSLgt4DaMm — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) June 16, 2026

Lebron James reunited with his old Cavs teammates in Scotland pic.twitter.com/I8u9UGwlpz — 2Cool2Blog (@2Cool2Blog) June 17, 2026

Iman Shumpert, Dellavedova, LeBron, Tristan Thompson, J. R. Smith, Richard Jefferson, Channing Frye y Kevin Love.



🫂El reencuentro de los Cavs campeones una década después. pic.twitter.com/teWdJVEuhB — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) June 19, 2026

Εκεί έφαγαν, τα είπαν για τις παλιές καλές μέρες, ενώ συζήτησαν ώρες για την συνταξιοδότηση στην οποία έχουν μπει οι περισσότεροι.Οι σκηνές που ξεχώρισαν ήταν φυσικά με πρωταγωνιστή τον Λεμπρόν Τζέιμς και μια σαμπάνια στο χέρι τραγουδώντας.