Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Πελίστρι η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.



