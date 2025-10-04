Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Πελίστρι η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο
SPORTS
Super League 1 Παναθηναϊκός Ατρόμητος

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Πελίστρι η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή (21:30) στην άδεια λόγω τιμωρίας Λεωφόρο τον Ατρόμητο

Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Πελίστρι η αποστολή για το ματς με τον Ατρόμητο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στην αποστολή. Σε αυτή είναι οι Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος.

Ειδήσεις σήμερα:

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης