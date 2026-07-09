Στο Φανάρι το τρόπαιο του πρωταθλήματος της ΑΕΚ, η συνομιλία του Ηλιόπουλου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σας ευχαριστώ πολύ, Έχετε την αγάπη μας και να Ευχαριστηθείτε το τρόπαιο, να Ακουμπήσετε, να το Νιώσετε και ελπίζω να περάσει ένα κομμάτι έστω και μικρό από όλα αυτά που είπα για το Ευ Αγωνίζεσθαι το οποίο το έχουμε προτομή, το έχουμε σαν το μεγάλο μας ρητό για την πορεία που είμαστε ταγμένοι να κάνουμε τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο για το ελληνικό ποδόσφαιρο αλλά και για τα άλλα αθλήματα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ αλλά και για όλο τον αθλητισμό της Ελλάδας.Σας ευχαριστώ πολύ που με Ακούσατε».«Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.Παρηκολούθησα με προσοχή και με ενδιαφέρον αυτά τα οποία μας είπατε πολύ ωραία και συμπεραίνω από αυτά που άκουσα από σας ότι συμπορευόμεθα και υποστηρίζουμε τα ίδια Ιδανικά και τις ίδιες Αξίες άλλωστε κάτι που προέρχεται από αυτή την Πόλη, με τέτοια παράδοση αιώνων, δεν θα μπορούσε να μην διδάσκει και σήμερα αυτές τις Αρχές και αυτά τα Ιδανικά τα οποία μοιραζόμαστε.Ενθυμούμαι την επίσημη επίσκεψή μου στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κατά την οποία επίσκεψη, μας περιποιηθήκατε όλους εμάς τους εκ Κωνσταντινουπόλεως, μας γεμίσατε με δώρα, ενθυμούμαι και την πιο πρόσφατη συνάντησή μας, παρακολουθώ το έργο σας, τις δραστηριότητές σας οι οποίες έχουν βάση το Ευ Αγωνίζεσθαι όπως το είπατε και το επαναλάβατε και πίσω από αυτές τις δύο λέξεις του Ευ Αγωνίζεσθαι είναι όλα τα Ιδανικά και οι Αρχές που πιστεύουμε ως Μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και εσείς ως ΑΕΚ και την οποία ΑΕΚ ενθυμίστε ότι είπα κάποτε ότι είναι Ιδέα και οι Ιδέες δεν πεθαίνουν και όχι μόνο δεν πεθαίνουν αλλά κατακτούν τρόπαια, αγωνίζονται, κερδίζουν, προβάλλουν την πίστη μας και το γένος μας και για όλα αυτά σας συγχαίρω διότι οι δικοί σας οι κόποι, η δική σας η προσπάθεια, οι δραστηριότητες, κρύβονται πίσω από όλες αυτές τις επιτυχίες.Συγχαίρω ως μέρος της Μητρός Εκκλησίας όλη την Οικογένεια της ΑΕΚ και όλους τους οπαδούς της, όπου και αν βρίσκονται. Εδώ στην Κωνσταντινούπολη όπου είναι οι ρίζες σας, οι ρίζες της ΑΕΚ, ο Αθλητικός Σύλλογος του Πέρα συνεχίζει την παράδοση πολλών δεκαετιών. Ο Πρόεδρος ο κ. Μουχλίδης και οι συνεργάτες του με τα περιορισμένα μέσα και τις περιορισμένες δυνατότητες που διαθέτουν κάνουν ό,τι μπορούν για να συνεχίζεται η ένδοξος παράδοσης της ΑΕΚ και σήμερα που επισκέπτονται και οι εντεύθεν και οι εξ’ Αθηνών το Ιερό Κέντρο της Ορθοδοξίας έχουμε αυτή την ευτυχία να μοιραζόμαστε μια μεγάλη χαρά με υπερηφάνεια, με πατρική εγκαύχηση και σας ευχαριστούμε για αυτά τα αισθήματα υπερηφανείας τα οποία μας δίνετε με την κατάκτηση του Πρωταθλήματος του 2026. Εύχομαι και εις άλλα πολλά.Εύχομαι στους εκεί συνεργάτες σας ό,τι καλό και υψηλό. Πολλούς χαιρετισμούς στον αδερφό Άγιον Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας, τον δραστήριο Ποιμενάρχη σας. Εθαύμασα το Μάιο που ήμουν στην Αθήνα και με ετίμησε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εθαύμασα αυτό το Κέντρο Ιωνικό που έκανε ο αδερφός Γαβριήλ και το οποίο πρόκειται τα προσεχή χρόνια, τις προσεχείς δεκαετίες να στεγάσει πολλές υψηλού κύρους δραστηριότητες οι οποίες θα τιμούν και την Ρωμιοσύνη και την Ορθοδοξία.Σας ευλογώ από καρδίας, σας εύχομαι όλα τα καλά του Θεού. Σε εσάς προσωπικά κύριε Πρόεδρε εύχομαι υγεία και μακροημέρευση και διαρκείς επιτυχίες. Άξιος».: «Κλείνοντας θα συμφωνήσω μαζί Σας ότι βεβαίως η ΑΕΚ είναι Ιδέα αλλά δεν είναι μόνο Ιδέα, είναι Στάση Ζωής και θα είναι Κίνημα που θα αλλάξει πολλά πράγματα. Μαζί θα αλλάξουμε πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ που με Ακούσατε με τόσο προσοχή. Το τρόπαιο σας το έφεραν;».: «Εδώ, εδώ είναι δίπλα μου. Και τί μεγάλο που είναι και τί μεγαλοπρεπές».: «Και βαρύ!»: (σηκώνει το τρόπαιο) «Ακόμη αντέχω, μπορώ».: «Να Είστε καλά! Μόνο που το Ακουμπήσατε μας Δίνετε Έμπνευση και Δύναμη για το μέλλον».: «Ευχαριστούμε!».