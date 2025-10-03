Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
«Ελληνίδα» Σαμπαλένκα μαθαίνει συρτάκι και το διασκεδάζει με την ψυχή της - Δείτε βίντεο
Η Λευκορωσίδα Νο 1 στην παγκόσμια κατάταξη έχει ελληνική ψυχή και αυτό βγαίνει προς τα έξω
Η Αρίνα Σαμπαλένκα έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη της για την Ελλάδα.
Σε πολλές συνεντεύξεις της μετά από αγώνες έχει δηλώσει το θαυμασμό της για τη χώρα μας, μάλιστα έχει αποκαλύψει ότι το αγαπημένο της μέρος για διακοπές είναι η Μύκονος.
Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαία καθώς ο σύντροφός της, Γιώργος Φραγκούλης, έχει καταγωγή από την Ελλάδα.
Μετά την κατάκτηση του US Open τον Σεπτέμβριο, η Λευκορωσίδα επισκέφθηκε ξανά την Ελλάδα και την Παρασκευή το πρωί αναρτήθηκε βίντεο από ξενοδοχείο το νοτίων προαστίων που την απεικονίζει να χορεύει συρτάκι και να το διασκεδάζει.
