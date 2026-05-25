«Το πάρτι της ζωής μας»: Η 19λεπτη παρακάμερα από τη νύχτα της αποθέωσης του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της Euroleague
Περίπου 100.000 οπαδοί συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή για την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του συλλόγου, με τον Πειραιά να γεμίζει από συνθήματα, καπνογόνα, σημαίες και πυροτεχνήματα που έκαναν τη νύχτα να θυμίζει… τελικό
Ο Πειραιάς... κοκκίνησε στη φιέστα του Ολυμπιακού με την παρακάμερα της βραδιάς να δείχνει όλες τις στιγμές του θριάμβου και των πανηγυρισμών της ομάδας
Ο Ολυμπιακός πέτυχε το βράδυ της Κυριακής τον μεγάλο στόχο που κυνηγούσε εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια, καθώς λύγισε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 και κατέκτησε την EuroLeague, σηκώνοντας το τρόπαιο στο «Telekom Center Athens».
Οι «ερυθρόλευκοι» με ανοικτό πούλμαν και συνοδεία από χιλιάδες κόσμο της ομάδας κατευθύνθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου και πανηγύρισαν με την ψυχή τους την κατάκτηση σε μία άκρως εντυπωσιακή φιέστα που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Περίπου 100.000 οπαδοί συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή για την τέταρτη Ευρωλίγκα στην ιστορία του συλλόγου, με τον Πειραιά να γεμίζει από συνθήματα, καπνογόνα, σημαίες και πυροτεχνήματα που έκαναν τη νύχτα να θυμίζει… τελικό.
Οι παίκτες των «ερυθρόλευκων» πανηγύριζαν πάνω στο πούλμαν, ανταποδίδοντας την αγάπη του κόσμου, ενώ ο Γιώργος Μπαρτζώκας έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή. Ο έμπειρος τεχνικός κατέγραφε εικόνες με το κινητό του, χαιρετούσε τον κόσμο και συμμετείχε στα συνθήματα μαζί με τους φιλάθλους, σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.
Δείτε την παρακάμερα της φιέστας του Ολυμπιακού
