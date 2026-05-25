Εθνική ποδοσφαίρου: Η Ιταλία έρχεται στο Ηράκλειο με Ντοναρούμα και παίκτες από την Κ21
Η Σκουάντρα Ατζούρα αναζητά προπονητή και ταυτότητα και θα αγωνιστεί στο φιλικό κόντρα στην Εθνική με... νεανικό σύνολο

Με τον Τζίτζι Ντοναρούμα και 23 νεαρούς θα αντιμετωπίσει η Ιταλία την Ελλάδα στο φιλικό της 7ης Ιουνίου στο Παγκρήτιο. Όπως είχε ήδη γίνει γνωστό, ο ομοσπονδιακός των «Ατζούρι», Σίλβιο Μπαλντίνι, θα δώσει ευκαιρίες σε μελλοντικούς αστέρες της ομάδας στα ματς με την Ελλάδα και το Λουξεμβούργο που θα γίνει τέσσερις ημέρες νωρίτερα (3/6).

Ουσιαστικά πρόκειται για την Ιταλία «του αύριο» καθώς οι περισσότεροι από τους 23 νεαρούς είναι μέλη της εθνικής Ελπίδων (U21). Ανάμεσά τους ο 21χρονος (2005) Πίο Εσπόζιτο της Ίντερ με χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 45 εκατομμύρια και ο Αχανόρ της Αταλάντα, μόλις 18 ετών, που κοστολογείται 25εκ.



Αναλυτικά η αποστολή της Ιταλίας:
Τερματοφύλακες: Τζιοβάνι Νταφάρα (Αβελίνο, 21 ετών), Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (Μάντσεστερ Σίτι, 26), Λορέντζο Παλμισάνι (Φροζινόνε, 21).

Αμυντικοί: Αχανόρ (Αταλάντα, 17), Νταβίντε Μπαρτεσάγκι (Μίλαν, 19), Φάμπιο Κιαρόντια (Γκλάντμπαχ, 19), Πιέτρο Κομούτζο (Φιορεντίνα, 20), Φαβασούλι (Καταντζάρο, 21), Φίλιπο Μανέ (Μπορούσια Ντόρτμουντ, 20), Μάρκο Παλέστρα (Κάλιαρι, 20).

Μέσοι: Ματέο Νταγκάσο (Βενέτσια, 20), Τζιάκομο Φατικάντι (Γιουβέντους, 20), Λούκα Λιπάνι (Σασουόλο, 19), Σερ Ντούρ (Φιορεντίνα, 20), Νικολό Πισίλι (Ρόμα, 20), Λορέντζο Βεντουρίνο (Ρόμα, 18).

Επιθετικοί: Φραντσέσκο Καμάρντα (Λέτσε, 17), Λουίτζι Τσερουμπίνι (Σαμπντόρια, 21_, Εκατόρ (Τζένοα, 18, Φραντσέσκο Εσπόζιτο (Ίντερ, 20), Σεϊντού Φίνι (Φροζινόνε, 18), Σαμουέλε Ινάτσιο (Ντόρτμουντ, 17), Λούκα Κολεόσο (Παρί 20).
