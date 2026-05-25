Άλεκ Πίτερς: «Θέλω να σφίξω το χέρι σε κάθε έναν φίλαθλο του Ολυμπιακού»
Τι είπε ο Αμερικανός άσος, που ήταν καθοριστικός σε όλη τη διάρκεια του Final 4, για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό
Μετά από τέσσερις αποτυχημένες προσπάθειες να βρεθεί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Ολυμπιακός τα κατάφερε ξορκίζοντας πολλούς δαίμονες (Ρεάλ Μαδρίτης, 1η θέση στην κανονική περίοδο) κατακτώντας τη Euroleague.
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 92-85 της Ρεάλ στον μεγάλο τελικό στο Telekom Center Athens με τον Άλεκ Πίτερς να είναι καθοριστικό και στους δύο αγώνες και να μην κρύβει τη χαρά και τη συγκίνηση του μιλώντας στην κάμερα του OlympiacosBC TV.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Αμερικανού άσου:
«Νιώθω ευλογημένος, συγκινημένος και κουρασμένος. Όλα μαζί! Στο μυαλό μου επικρατεί ένας ανεμοστρόβιλος συναισθημάτων και είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω με λόγια. Αλλά πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για τα παιδιά. Παλεύαμε για αυτό τόσο καιρό και ήταν σαν να κουβαλούσαμε ένα βάρος, αλλά τελικά τα καταφέραμε».
Για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού ο Πίτερς είπε: «Δεν ξέρω πότε θα ξαναζήσουν μια τέτοια ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, αλλά σίγουρα είναι ιδιαίτερο. Σας ευχαριστώ. Εδώ και τέσσερα χρόνια μου δείχνουν αγάπη και με στηρίζουν και θα ήθελα να σφίξω το χέρι στον καθένα τους. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να τους ευχαριστήσω αρκετά».
