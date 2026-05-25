Απίστευτο κι όμως αληθινό! Έβαλαν τρία αυτογκόλ στον «τελικό παραμονής» και υποβιβάστηκαν, δείτε βίντεο
Η Ντούκλα Πράγας υποδέχθηκε την Μπάνικ Οστράβα στο ματς που θα έκρινε ποια θα μείνει στην 1η κατηγορία της Τσεχίας και οι γηπεδούχοι κατάφεραν να υποβιβαστούν πετυχαίνοντας τρία αυτογκόλ, με το πρώτο να το σημειώνει ο Έλληνας αμυντικός Μάριος Πουρζιτίδης

Έχεις μια τελευταία ευκαιρία να σώσεις την κατηγορία... Αγωνίζεσαι εντός έδρας με την ομάδα με την οποία ισοβαθμείς και με νίκη στέλνεις αυτήν στη Β' Εθνική.

Όλα τα παραπάνω περιγράφουν το τι ίσχυε πριν την αναμέτρηση της Ντούκλα Πράγας με την Μπάνικ Οστράβα, για τα play off παραμονής στο πρωτάθλημα Τσεχίας με τους γηπεδούχους όμως να μπαίνουν στα ιστορικά αρχεία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για τους εντελώς λάθος λόγους...

Η ομάδα της Πράγας κατάφερε όχι απλά να χάσει το ματς, αλλά να το κάνει με σκορ 3-0 όπου και τα τρία γκολ τα σημείωσαν δικοί της παίκτες με τον 27χρονο Έλληνα αμυντικό Μάριο Πουρζιτίδη (πήγε τον Ιανουάριο από τη Σλόβαν Λίμπερετς) να είναι αυτός που άνοιξε το σκορ με το πρώτο αυτογκόλ.



