Η Μίλαν έχασε το Champions League και απέλυσε τον Αλέγκρι, δείτε βίντεο
Η εντός έδρας ήττα σοκ των ροσονέρι από την Κάλιαρι την έφερε εκτός CL με την Κόμο να παίρνει το τελευταίο εισιτήριο και τον Μαξ Αλέγκρι να απομακρύνεται μαζί με όλο το επιτελείο του ποδοσφαιρικού τμήματος

Μέχρι ένα σημείο διεκδικούσε ακόμη και τον τίτλο με τον Λούκα Μόντριτς να... τραβάει και τους υπόλοιπους, ωστόσο η Μίλαν όχι απλά δεν άντεξς ως το τέλος, αλλά κατάφερε να βγάλει τα μάτια της και με την εντός έδρας ήττα από την αδιάφορη Κάλιαρι (με 1-2 αν και προηγήθηκε μόλις στο 2') να χάσει το εισιτήριο για το Champions League.



Μια εξέλιξη που έφερε τις οργισμένες αντιδράσεις του κόσμου προς την ιδιοκτησία  μετά το τέλος του αγώνα...





Η απάντηση της Redbird Capital (το fund που έχει τις μετοχές) ήρθε μέσω σημερινής ανακοίνωσης με την οποία... αποκεφάλισε τους επικεφαλείς του ποδοσφαιρικού τμήματος καθώς όπως αναφέρει:

«Μετά την απογοήτευση της περασμένης σεζόν, η εντολή που καθορίστηκε από την ιδιοκτησία για τον Σύλλογο ήταν σαφής: επιστροφή στο Champions League και δημιουργία των βάσεων για να κερδίζουμε και να παραμένουμε με συνέπεια στην κορυφή της Serie A.

Για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν παραμείναμε στις δύο πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος, με την απτή πιθανότητα να διεκδικήσουμε το Σκουντέτο. Το φινάλε της σεζόν, ωστόσο, ήταν πολύ κατώτερο από το επίπεδο που δείξαμε μέχρι εκείνο το σημείο και η απογοητευτική χθεσινοβραδινή ήττα μετέτρεψε αυτή τη σεζόν σε μια αδιαμφισβήτητη αποτυχία.

Είναι πλέον καιρός για αλλαγή και για μια βαθιά αναδιοργάνωση του αθλητικού τομέα του συλλόγου. Με άμεση ισχύ, ολοκληρώνεται η πορεία του Διευθύνοντος Συμβούλου Τζόρτζιο Φουρλάνι, του Αθλητικού Διευθυντή Ίγκλι Τάρε, του [ροπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και του Τεχνικού Διευθυντή Ζοφρέ Μονκάντα. Στον καθένα από αυτούς πηγαίνουν οι ευχαριστίες μας για το έργο που επιτέλεσαν και την αφοσίωση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον σύλλογο».

ετά την απώλεια των χρημάτων του Champions League και καλείται να βρει 100 εκατομμύρια ευρώ με διαφορετικές μεθόδους. Οι πωλήσεις ποδοσφαιριστών αποτελούν μια εγγυημένη λύση, με τα ονόματα των Κρίστιαν Πούλισικ, Λούκα Μόντριτς, Ραφαέλ Λεάο, Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ και Φικάγιο Τομόρι να θεωρούνται ως πιθανοί αρωγοί οικονομικής ανάκαμψης.
