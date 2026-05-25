Εθνική Ισπανίας: Χωρίς παίκτη της Ρεάλ η αποστολή για το Μουντιάλ 2026 που ανακοινώθηκε από τον Βασιλιά, δείτε βίντεο
Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική ομάδα της Ισπανίας θα συμμετάσχει σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου χωρίς να έχει στη σύνθεση της έστω έναν ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης
Η πιο... βασιλική ανακοίνωση της σύνθεσης της Εθνικής Ισπανίας δεν περιείχε ούτε έναν ποδοσφαιριστή της Βασίλισσας!
Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε κατέληξε στους 26 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στη Βόρεια Αμερική για το Μουντιάλ 2026, αλλά αυτός που έκανε την... εισαγωγή για την αποκάλυψη της λίστας ήταν ο Βασιλιάς της Ισπανίας Φίλιππος, ενώ τα ονόματα τα έλεγαν στο εντυπωσιακό βίντεο άνθρωποι του μόχθου θέλοντας έτσι να δείξουν τη σύνδεση της εθνικής ομάδας με την κοινωνία...
Μόνο που όταν πέρασε η έκπληξη από την πολύ όμορφη παραγωγή της ισπανικής ομοσπονδίας ήρθε η επιβεβαίωση του πρώτου σοκ καθώς από τη λίστα υπήρχε μια τρανταχτή απουσία... Όχι κάποιου ποδοσφαιριστή, αλλά συλλόγου, αφού δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης της Ρεάλ γα πρώτη φορά σε μια αποστολή της Ισπανίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου...
«Εγώ δεν κοιτώ σε ποιο σύλλογο παίζει κάποιος, αλλά το τι μπορεί να προσφέρει», είπε ο Ντε Λα Φουέντε στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε. Ο Ισπανός εκλέκτορας ουσιαστικά επεφύλασσε μία έκπληξη δίνοντας την τέταρτη θέση των στόπερ στον Έρικ Γκαρθία και αφήνοντας εκτός τον Ντάνι Χούισεν με τον Γκαρθαία να μη έχει κληθεί ποτέ κατά τη διάρκεια της θητείας του Ντε λα Φουέντε στην ανδρική ομάδα.
Αναλυτικά οι 26 εκλεκτοί για το Παγκόσμιο Κύπελλο:
Τερματοφύλακες: Ουνάι Σιμόν, Νταβίντ Ράγια και Τζοάν Γκαρσία.
Αμυντικοί: Πέδρο Πόρο, Μάρκος Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Πουμπίλ, Έρικ Γκαρσία, Κουκουρέγια και Γκριμάλντο.
Μέσοι: Ρόντρι, Θουμπιμέντι, Πέδρι, Μίκελ Μερίνο, Φαμπιάν Ρουίθ, Ντάνι Όλμο, Γκάβι.
Επιθετικοί: Νίκο Γουίλιαμς, Μπαένα, Ογιαρθάμπαλ, Φεράν, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Γέρεμι Πίνο, Λαμίν Γιαμάλ και Βίκτορ Μουνιόθ.
Esta es la lista de todo un país.— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 25, 2026
ESTA ES LA LISTA DE ESPAÑA.
👥 Estos son los internacionales que representarán a la @SEFutbol y todas nuestras ilusiones en la próxima#CopaMundialFIFA.#VamosEspaña pic.twitter.com/pZAFzRUg1b
