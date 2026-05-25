Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Η ΑΕΚ πήρε με 102-99 το θρίλερ κόντρα στον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL, δείτε βίντεο
Η ΑΕΚ πήρε με 102-99 το θρίλερ κόντρα στον Άρη και προκρίθηκε στα ημιτελικά της GBL, δείτε βίντεο
Τρομερό ματς στα Λιόσια με τον Άρη αν και βρέθηκε να χάνει με 76-66 στο 30', να επιστρέφει στο ματς που κρίθηκε στο φινάλε και έστειλε την ΑΕΚ στους 4 της Stoiximan GBL
Με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να σηκώνει για τρεις περιόδους το βάρος στην επίθεση (16π., 3/4τρίπ.), τον Τζέιμς Νάναλι (12π.) να «μιλάει» στα κρίσιμα σημεία και τους Δημήτρη Φλιώνη (12π.), Ραϊκουάν Γκρέι (10π.) να δίνουν πολύτιμες λύσεις, η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη με 102-99 στη SUNEL Arena στον 3ο προημιτελικό των Play Off της Stoiximan Greek Basketball League, έκανε το 2-1 στις νίκες και πήρε το «εισιτήριο» για τους ημιτελικούς όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.
Οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (23π.) και Αμίν Νουά (21π.) πάλεψαν απ’ τον Άρη, αλλά στο τέλος τα λάθη που έκαναν οι Θεσσαλονικείς τους στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη.
Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15) στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις δύο νίκες.
Η ΑΕΚ με εξαιρετικά ποσοστά έξω απ’ τα 6,75μ. (9/18 τρίπ., 50%) είχε σταθερά το προβάδισμα απ’ τα πρώτα λεπτά, ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα με τον Φλιώνη να οργανώνει και τον Μπάρτλεϊ να «εκτελεί». Μετά από ένα σούπερ παραγωγικό πρώτο δεκάλεπτο (32-25), οι δύο ομάδες άρχισαν να «σφίγγουν» περισσότερο τις άμυνές τους απ’ τη δεύτερη περίοδο, όμως η ΑΕΚ συντηρούσε διαρκώς μία διαφορά 6-8 πόντων. Παρά το γεγονός πως «έχασε» τον Κισόν Φίζελ απ’ τα μέσα της δεύτερης περιόδου.
O σέντερ της «Ένωσης» αποκόμισε τραυματισμό στο δεξί γόνατο, έπειτα από την προσπάθειά του να πάρει το ριμπάουντ κι έμεινε εκτός για το υπόλοιπο του αγώνα. Θα υποβληθεί δε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο μετά στις επόμενες ώρες για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έχτισαν μία απόσταση 10 πόντων (76-66), όμως ο Άρης δεν τα παράτησε και κατάφερε να «επιστρέψει» στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 82-80 και 87-85 χάρις στα τρίποντα των Κουλμπόκα, Νουά και Τζόουνς.
Κάπου εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του ο πολύπειρος Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος με προσωπικά καλάθια κράτησε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τις βολές του Χάρελ (91-91) 4’ πριν το φινάλε. Στο τελευταίο δίλεπτο το ματς έγινε... γκραν-γκινιόλ, με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει «αέρα» τριών πόντων στην ΑΕΚ (100-97) με τρίποντο.
Ο Άρης μείωσε στο πόντο, αλλά στη συνέχεια μετά από δική του επίθεση (100-99), αρχικά έχασε την επόμενη επίθεση για να προσπεράσει και στη συνέχεια έχασε το ριμπάουντ κι έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βρει άλλον ένα πόντο από βολή του Κατσίβελη. Ο Χάρελ έκανε νέο λάθος πατώντας τη γραμμή στα 3’’ πριν το τέλος και η ΑΕΚ με άλλη μία βολή του Γκρέι «σφράγισε» τη νίκη της με 102-99 και την πρόκριση στους ημιτελικούς των Play Off.
Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99
Διαιτητές: Πουρσανίδης, Καρπάνος, Κατραχούρας
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 14 (1), Φλιώνης 12 (2), Φίζελ 9, Μπάρτλεϊ 16 (3), Χαραλαμπόπουλος 8 (2), Σκορδίλης, Μπράουν 14, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι, Νάναλι 12.
Άρης (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (1), Νουά 21 (2), Φόρεστερ 6, Μποχωρίδης 8 (1), Χάρελ 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 23 (4), Λέφας, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Πουρλίδας, Άντζουσιτς 2, Κουλμπόκα 11.
Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ
Game 1: Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15): Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Game 2: Σάββατο 30 Μαΐου (17:00): ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Game 3 (εάν χρειαστεί): Δευτέρα 1 Ιουνίου: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Οι Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ (23π.) και Αμίν Νουά (21π.) πάλεψαν απ’ τον Άρη, αλλά στο τέλος τα λάθη που έκαναν οι Θεσσαλονικείς τους στέρησαν την ευκαιρία να διεκδικήσουν τη νίκη.
Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ για τους ημιτελικούς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15) στο ΣΕΦ, με τη σειρά να κρίνεται αντίστοιχα στις δύο νίκες.
Η ΑΕΚ με εξαιρετικά ποσοστά έξω απ’ τα 6,75μ. (9/18 τρίπ., 50%) είχε σταθερά το προβάδισμα απ’ τα πρώτα λεπτά, ελέγχοντας το ρυθμό του αγώνα με τον Φλιώνη να οργανώνει και τον Μπάρτλεϊ να «εκτελεί». Μετά από ένα σούπερ παραγωγικό πρώτο δεκάλεπτο (32-25), οι δύο ομάδες άρχισαν να «σφίγγουν» περισσότερο τις άμυνές τους απ’ τη δεύτερη περίοδο, όμως η ΑΕΚ συντηρούσε διαρκώς μία διαφορά 6-8 πόντων. Παρά το γεγονός πως «έχασε» τον Κισόν Φίζελ απ’ τα μέσα της δεύτερης περιόδου.
O σέντερ της «Ένωσης» αποκόμισε τραυματισμό στο δεξί γόνατο, έπειτα από την προσπάθειά του να πάρει το ριμπάουντ κι έμεινε εκτός για το υπόλοιπο του αγώνα. Θα υποβληθεί δε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο μετά στις επόμενες ώρες για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος.
Στο φινάλε της τρίτης περιόδου, οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έχτισαν μία απόσταση 10 πόντων (76-66), όμως ο Άρης δεν τα παράτησε και κατάφερε να «επιστρέψει» στο τελευταίο δεκάλεπτο, μειώνοντας σε 82-80 και 87-85 χάρις στα τρίποντα των Κουλμπόκα, Νουά και Τζόουνς.
Κάπου εκεί πήρε την κατάσταση στα χέρια του ο πολύπειρος Τζέιμς Νάναλι, ο οποίος με προσωπικά καλάθια κράτησε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ, όμως οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να ισοφαρίσουν με τις βολές του Χάρελ (91-91) 4’ πριν το φινάλε. Στο τελευταίο δίλεπτο το ματς έγινε... γκραν-γκινιόλ, με τον Χαραλαμπόπουλο να δίνει «αέρα» τριών πόντων στην ΑΕΚ (100-97) με τρίποντο.
Ο Άρης μείωσε στο πόντο, αλλά στη συνέχεια μετά από δική του επίθεση (100-99), αρχικά έχασε την επόμενη επίθεση για να προσπεράσει και στη συνέχεια έχασε το ριμπάουντ κι έδωσε την ευκαιρία στην ΑΕΚ να βρει άλλον ένα πόντο από βολή του Κατσίβελη. Ο Χάρελ έκανε νέο λάθος πατώντας τη γραμμή στα 3’’ πριν το τέλος και η ΑΕΚ με άλλη μία βολή του Γκρέι «σφράγισε» τη νίκη της με 102-99 και την πρόκριση στους ημιτελικούς των Play Off.
Τα δεκάλεπτα: 32-25, 52-46, 76-68, 102-99
Διαιτητές: Πουρσανίδης, Καρπάνος, Κατραχούρας
ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 14 (1), Φλιώνης 12 (2), Φίζελ 9, Μπάρτλεϊ 16 (3), Χαραλαμπόπουλος 8 (2), Σκορδίλης, Μπράουν 14, Κατσίβελης 5, Λεκαβίτσιους 12 (2), Πετσάρσκι, Νάναλι 12.
Άρης (Ιγκόρ Μίλιτσιτς): Τζόουνς 14 (1), Νουά 21 (2), Φόρεστερ 6, Μποχωρίδης 8 (1), Χάρελ 11 (2), Μήτρου-Λονγκ 23 (4), Λέφας, Τσαϊρέλης, Πουλιανίτης 3, Πουρλίδας, Άντζουσιτς 2, Κουλμπόκα 11.
Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ
Game 1: Πέμπτη 28 Μαΐου (20:15): Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Game 2: Σάββατο 30 Μαΐου (17:00): ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Game 3 (εάν χρειαστεί): Δευτέρα 1 Ιουνίου: Ολυμπιακός-ΑΕΚ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα