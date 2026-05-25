Η Νάπολι ανακοίνωσε το τέλος του Αντόνιο Κόντε
Με μία λιτή ανάρτηση στα social media οι παρτενοπέι επιβεβαίωσαν την αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού ο οποίος το βράδυ της Κυριακής είχε δημόσια αντιπαράθεση με τον πρόεδρο της ομάδας Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις

Μετά από δύο χρόνια στον πάγκο της Νάπολι όπου κατέκτησε ένα πρωτάθλημα και μία 2η θέση, ο Αντόνιο Κόντε αποχωρεί από την ομάδα του ιταλικού νότου.

Μ' ένα ποστ τριών λέξων «Grazie, Mister Conte» (Ευχαριστούμε κύριε Κόντε) οι παρτενοπέι αποχαιρέτησαν τον έμπειρο τεχνικό ο οποίος πάντως μόνο έκπληξη δεν πρέπει να αισθάνθηκε μετά απ' όσα είχαν προηγηθεί το βράδυ της Κυριακής με τη δημόσια διαφωνία του με τον πρόεδρο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις...

Στο τελευταίο ματς της σεζόν η Νάπολι νίκησε 1-0 την Ουντινέζε με τον Κόντε να δίνει συγχαρητήρια στην Ίντερ για την κατάκτηση του τίτλου και τον Ντε Λαουρέντις να αντιδρά λέγοντας ότι οι τραυματισμοί στέρησαν από τη Νάπολι το δικαίωμα να διεκδικήσει και φέτος στο σκουντέτο.

«Δεν συμφωνώ μαζί σας. Η Ίντερ είναι μια σπουδαία ομάδα και έφτασε στον τελικό του Champions League πέρυσι. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις νίκες των άλλων και να τους δείξουμε σεβασμό. Η Ίντερ άξιζε τον τίτλο φέτος», ανταπάντησε ο Κόντε.



Όμως ο 77χρόνος παράγοντας επέμεινε και σχολίασε ξανά την ευρωπαϊκή απόδοση της Ίντερ, λέγοντας: «Αλλά είχαν κακή απόδοση στο Champions League φέτος», με τον 56χρόνο προπονητή να του απευθύνει σε αιχμηρό τόνο ότι: «Διαφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα στην Ίντερ είναι μια εξαιρετική ομάδα και φέτος έχουν ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ τους. Κατέκτησαν τον τίτλο δίκαια και καθαρά. Οι δικαιολογίες δεν είναι για τους πρωταθλητές».



