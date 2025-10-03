Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Trionda: Η μπάλα του Μουντιάλ 2026 και το εντυπωσιακό της τσιπ που στοχεύει να βάλει τέλος στις αντιπαραθέσεις
Trionda: Η μπάλα του Μουντιάλ 2026 και το εντυπωσιακό της τσιπ που στοχεύει να βάλει τέλος στις αντιπαραθέσεις
Με αισθητήρα κίνησης, δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό που τιμά τις τρεις διοργανώτριες χώρες, η νέα μπάλα της Adidas υπόσχεται να μειώσει τις αμφισβητήσεις και να αναβαθμίσει το παιχνίδι
Η FIFA και η adidas παρουσίασαν επίσημα στη Νέα Υόρκη την Trionda, την μπάλα που θα χρησιμοποιηθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, φέρνοντας μαζί της καινοτόμο σχεδιασμό αλλά και τεχνολογία που υπόσχεται να μειώσει τις διαιτητικές αμφισβητήσεις.
Η «Trionda» αντλεί το όνομά του από την τριπλή διοργάνωση που θα φιλοξενήσουν ο Καναδάς, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σχεδιασμός της στηρίζεται σε μια νέα κατασκευή τεσσάρων πάνελ, η οποία βελτιώνει την αεροδυναμική και την πτήση της μπάλας. Οι κυματιστές γραμμές του σχήματος παραπέμπουν στο ίδιο το όνομά της, ενώ τα πάνελ κοσμούνται με τα εθνικά χρώματα—κόκκινο, μπλε και πράσινο—που ενώνονται σε ένα τρίγωνο, σύμβολο ενότητας των τριών χωρών.
Επιπλέον, κάθε διοργανώτρια χώρα εκπροσωπείται μέσα από ένα εμβληματικό σύμβολο: το αστέρι των ΗΠΑ, το φύλλο σφενδάμου του Καναδά και τον αετό του Μεξικού. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται τόσο έντονα πάνω στην επιφάνεια όσο και χαραγμένα στη ματ βάση της μπάλας, προσδίδοντας υφή και λεπτομέρεια. Οι χρυσαφένιες πινελιές παραπέμπουν στο τρόπαιο του Μουντιάλ και ολοκληρώνουν ένα σχέδιο που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.
Τεχνολογία στην υπηρεσία του VAR
Πέρα από την εικόνα, το μεγάλο «όπλο» της Trionda βρίσκεται στο εσωτερικό του. Ένα προηγμένο chip, εξοπλισμένο με αισθητήρα κίνησης IMU 500Hz, καταγράφει κάθε κίνηση της μπάλας με ακρίβεια. Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις, ο αισθητήρας έχει τοποθετηθεί πλαγίως σε ειδικό πάνελ, ενώ τα υπόλοιπα τρία διαθέτουν αντίβαρα για τέλεια ισορροπία στην πτήση.
Η τεχνολογία αυτή τροφοδοτεί με δεδομένα το VAR σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους διαιτητές να παίρνουν πιο άμεσες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Από τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης ενός πέναλτι μέχρι τον εντοπισμό μιας ακούσιας επαφής με το χέρι, η Trionda υπόσχεται να αυξήσει την αξιοπιστία του παιχνιδιού.
Δίκτυο καμερών και απόλυτη ακρίβεια
Η συνεργασία της μπάλας με δώδεκα κάμερες (τουλάχιστον οκτώ σε κάθε γήπεδο) δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κάθε φάσης με λεπτομέρεια. Τα δεδομένα συνδυάζονται με τις κινήσεις των παικτών και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα στη διαιτητική ομάδα. Σημειώνεται πως, αν και δεν διαθέτει GPS για την παρακολούθηση της πλήρους πορείας της, περιλαμβάνει τεχνολογία γραμμής τέρματος (goal-line technology), διασφαλίζοντας την εγκυρότητα κάθε γκολ.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Η «Trionda» αντλεί το όνομά του από την τριπλή διοργάνωση που θα φιλοξενήσουν ο Καναδάς, το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο σχεδιασμός της στηρίζεται σε μια νέα κατασκευή τεσσάρων πάνελ, η οποία βελτιώνει την αεροδυναμική και την πτήση της μπάλας. Οι κυματιστές γραμμές του σχήματος παραπέμπουν στο ίδιο το όνομά της, ενώ τα πάνελ κοσμούνται με τα εθνικά χρώματα—κόκκινο, μπλε και πράσινο—που ενώνονται σε ένα τρίγωνο, σύμβολο ενότητας των τριών χωρών.
Επιπλέον, κάθε διοργανώτρια χώρα εκπροσωπείται μέσα από ένα εμβληματικό σύμβολο: το αστέρι των ΗΠΑ, το φύλλο σφενδάμου του Καναδά και τον αετό του Μεξικού. Τα στοιχεία αυτά εμφανίζονται τόσο έντονα πάνω στην επιφάνεια όσο και χαραγμένα στη ματ βάση της μπάλας, προσδίδοντας υφή και λεπτομέρεια. Οι χρυσαφένιες πινελιές παραπέμπουν στο τρόπαιο του Μουντιάλ και ολοκληρώνουν ένα σχέδιο που υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.
Τεχνολογία στην υπηρεσία του VAR
Πέρα από την εικόνα, το μεγάλο «όπλο» της Trionda βρίσκεται στο εσωτερικό του. Ένα προηγμένο chip, εξοπλισμένο με αισθητήρα κίνησης IMU 500Hz, καταγράφει κάθε κίνηση της μπάλας με ακρίβεια. Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδόσεις, ο αισθητήρας έχει τοποθετηθεί πλαγίως σε ειδικό πάνελ, ενώ τα υπόλοιπα τρία διαθέτουν αντίβαρα για τέλεια ισορροπία στην πτήση.
Η τεχνολογία αυτή τροφοδοτεί με δεδομένα το VAR σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας στους διαιτητές να παίρνουν πιο άμεσες και τεκμηριωμένες αποφάσεις. Από τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης ενός πέναλτι μέχρι τον εντοπισμό μιας ακούσιας επαφής με το χέρι, η Trionda υπόσχεται να αυξήσει την αξιοπιστία του παιχνιδιού.
Δίκτυο καμερών και απόλυτη ακρίβεια
Η συνεργασία της μπάλας με δώδεκα κάμερες (τουλάχιστον οκτώ σε κάθε γήπεδο) δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της κάθε φάσης με λεπτομέρεια. Τα δεδομένα συνδυάζονται με τις κινήσεις των παικτών και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης παρέχουν ολοκληρωμένη εικόνα στη διαιτητική ομάδα. Σημειώνεται πως, αν και δεν διαθέτει GPS για την παρακολούθηση της πλήρους πορείας της, περιλαμβάνει τεχνολογία γραμμής τέρματος (goal-line technology), διασφαλίζοντας την εγκυρότητα κάθε γκολ.
View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα