Η πρόεδρος της Θέλτα έκανε δώρο στον ΠΑΟΚ ένα παραδοσιακό ντέφι της Γαλικίας

Η πρόεδρος της Θέλτα υποδέχθηκε τη διοίκηση του ΠΑΟΚ πριν το ματς και παρέδωσε στην Μαρία Γκοντσάρεβα ένα παραδοσιακό ντέφι
Η Θέλτα υποδέχεται τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Η ισπανική ομάδα επέστρεψε στην Ευρώπη έπειτα από αρκετά χρόνια και το «Μπαλαϊδος» απόψε αναμένεται να είναι κατάμεστο, ενώ πριν μερικές μέρες ολοκληρώθηκαν έργα σε εξέδρες του γηπέδου και παράλληλα τοποθετήθηκε και μία ακόμα γιγαντοοθόνη.
Η πρόεδρος της Θέλτα Μαριάν Μουρίνο, υποδέχθηκε στα επίσημα του γηπέδου τη διοίκηση του ΠΑΟΚ και παρέδωσε στην Α' αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο Μαρία Γκοντσάρεβα ένα ντέφι. Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι Ισπανοί:
«Το Salón Regio φιλοξένησε δεξίωση με οικοδέσποινα τη Μαριάν Μουρίνο και την παρουσία αρχών της πόλης.
Λίγες ώρες πριν τον αγώνα μεταξύ Θέλτα και ΠΑΟΚ, πραγματοποιήθηκε στο Salón Regio του A Sede (έδρα του συλλόγου) δεξίωση προς τις αποστολές της UEFA και του ελληνικού συλλόγου, με αφορμή τον αγώνα του Europa League.
Η πρόεδρος του συλλόγου, Μαριάν Μουρίνο, ήταν η οικοδέσποινα και συνοδευόταν από άλλα μέλη του συλλόγου, όπως οι σύμβουλοι Σέρχιο Άλβαρεθ και Μιγέλ Άλβαρεθ, ο διευθυντής υποδομών και θεσμικών σχέσεων Κάρλος Κάο, καθώς και ο διευθυντής μάρκετινγκ, επικοινωνίας και ψηφιακής στρατηγικής Γκαέλ Γκαρθία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και πολιτικές αρχές: ο δήμαρχος του Βίγκο, Άμπελ Καμπαγέρο, η αντιδήμαρχος Καρμέλα Σίλβα, ο κρατικός εκπρόσωπος στη Ζώνη Ελευθέρου Εμπορίου, Νταβίντ Ρεγάδες, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Μανέλ Φερνάντες, η πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος (PP) του Βίγκο, Λουίσα Σάντσες, η εκπρόσωπος της Περιφέρειας (Xunta) στην πόλη, Άνα Ορτίθ, και ο δημοτικός σύμβουλος του BNG, Φιλίπε Αμπάλδε.
Η Θέλτα προσέφερε στον ΠΑΟΚ ένα παραδοσιακό γαλικιανό ντέφι. Η αντίπαλη ομάδα έλαβε το δώρο που ο σύλλογος θα προσφέρει σε κάθε ομάδα με την οποία θα αναμετρηθεί, και το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από μία εβδομάδα, όταν η Στουτγκάρδη έγινε ο πρώτος αποδέκτης.
Πρόκειται για ένα παραδοσιακό γαλικιανό ντέφι (pandeireta), χειροποίητο από τον ντόπιο τεχνίτη Μιγέλ Ρίβας, το οποίο σκοπό έχει να συμβολίσει την κουλτούρα και την παράδοση της Γαλικίας.
Επιπλέον, κάθε ομάδα λαμβάνει κι ένα αναμνηστικό πόστερ, το οποίο σε αυτή την περίπτωση υπογράφηκε από τις παρευρισκόμενες αρχές και απεικονίζει την «Πύλη του Ατλαντικού» στην πλατεία της Αμέρικα (Pza de América), καθώς και ένα εμβληματικό σημείο της αντίπαλης πόλης, εδώ πρόκειται για τον Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης».
Γειά σου 👋— Celta (@RCCelta) October 2, 2025
Recibimos a la directiva del PAOK FC en el Salón Regio de A Sede.@mmourino entregó la pandereta conmemorativa al equipo griego, un obsequio que recibirán todos nuestros rivales de esta aventura europea.
Καλώς ήρθατε στο Vigo, @PAOK_FC 🖤 pic.twitter.com/Mb32rk7LzO
