ΑΕΚ: Η Opta τοποθέτησε την Ένωση στη 10η θέση της League Phase του Conference League
ΑΕΚ Τσέλιε Conference League Opta

ΑΕΚ: Η Opta τοποθέτησε την Ένωση στη 10η θέση της League Phase του Conference League

Ο υπερυπολογιστής της Opta υπολόγισε τους βαθμούς των ομάδων της League Phase του Conference League, τοποθετώντας την ΑΕΚ στη 10η θέση της βαθμολογίας

ΑΕΚ: Η Opta τοποθέτησε την Ένωση στη 10η θέση της League Phase του Conference League
Η ΑΕΚ ρίχνεται στη μάχη της League Phase του Conference League, καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε.

Η Ένωση φιλοδοξεί να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται στη φετινή διοργάνωση και για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να μαζέψει όσους περισσότερους βαθμούς μπορεί στα παιχνίδια κόντρα σε Τσέλιε (εκτός), Αμπερντίν (εντός), Σάμροκ (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Σαμσουνσπόρ (εκτός) και Κραϊόβα (εντός), ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη των ομάδων.

Σύμφωνα με την Opta, η οποία υπολόγισε τα αναμενόμενα αποτελέσματα (XPTS) και διαμόρφωσε την τελική εικόνα της βαθμολογίας στον ενιαίο όμιλο, οι κιτρινόμαυροι θα προκριθούν στην επόμενη φάση, χάνοντας για λίγο την είσοδό τους στην πρώτη 8άδα.

Συγκεκριμένα, στην κατάταξη αυτή η ΑΕΚ βρίσκεται στην 10η θέση του βαθμολογικού πίνακα, συγκεντρώνοντας 9.89 βαθμούς.

Από την άλλη, φαβορί για την κατάκτηση της πρωτιάς στη League Phase είναι η Κρίσταλ Πάλας, η οποία αναμένεται να μαζέψει συνολικά 14.72 πόντους.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων της ΑΕΚ

2 Οκτωβρίου, 22:00 Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου, 19:45 Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου, 19:45 Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου, 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκεμβρίου, 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου, 22:00 Κραϊόβα (εντός)


