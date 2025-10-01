Παναθηναϊκός: Χωρίς Ντέσερς και Πελίστρι η αποστολή για το παιχνίδι με τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Την τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα (2/10, 19:45)της League Phase του Europa League κόντρα στους Γκόου Αχέντ Ιγκλς έκανε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Τετάρτης στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη επέστρεψε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Πελίστρι.

Διαθέσιμοι για τον αγώνα είναι όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, πλην των τραυματιών Ντέσερς, Πελίστρι.





