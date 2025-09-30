Champions League: Ολυμπιακός: Στο Καμπ Νου ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα!
Champions League Μπαρτσελόνα Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Αλεξάνταρ Τσέφεριν

Νέα δημοσιεύματα στη Βαρκελώνη αναφέρουν ότι η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, στις 21 Οκτωβρίου θα φιλοξενηθεί κανονικά στο ανακαινισμένο γήπεδο των μπλαουγκράνα

7 ΣΧΟΛΙΑ
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται σήμερα το βράδυ την Παρί Σεν Ζερμέν στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με τον αγώνα να διεξάγεται στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης, παρουσία του προέδρου της UEFA Αλεξάνταρ Τσέφεριν.

Κι οι Καταλανοί θεωρούν την παρουσία του όχι τυχαία, καθώς όπως αναφέρει η Sport στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA και στο πρόγραμμα του CL, ο αγώνας της 21ης Οκτωβρίου (3η αγωνιστική) μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού, αναφέρεται ότι θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο «Spotify Camp Nou».

7 ΣΧΟΛΙΑ

