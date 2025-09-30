Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Champions League: Ολυμπιακός: Στο Καμπ Νου ο αγώνας με την Μπαρτσελόνα!
Νέα δημοσιεύματα στη Βαρκελώνη αναφέρουν ότι η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, στις 21 Οκτωβρίου θα φιλοξενηθεί κανονικά στο ανακαινισμένο γήπεδο των μπλαουγκράνα
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται σήμερα το βράδυ την Παρί Σεν Ζερμέν στο μεγάλο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με τον αγώνα να διεξάγεται στο Μονζουίκ της Βαρκελώνης, παρουσία του προέδρου της UEFA Αλεξάνταρ Τσέφεριν.
Κι οι Καταλανοί θεωρούν την παρουσία του όχι τυχαία, καθώς όπως αναφέρει η Sport στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA και στο πρόγραμμα του CL, ο αγώνας της 21ης Οκτωβρίου (3η αγωνιστική) μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού, αναφέρεται ότι θα διεξαχθεί στο ανακαινισμένο «Spotify Camp Nou».
