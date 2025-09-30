Ιτούδης: «Οδεύουμε στις 22 ή 24 ομάδες στο μέλλον, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 12 στα playoffs της Euroleague»

Ειδήσεις σήμερα:

Κάθε ομάδα που μπαίνει στη διοργάνωση πρέπει να έχει συμβόλαιο με ελάχιστες εγγυήσεις, εφόσον γίνει μέτοχος. Από τη στιγμή που μπαίνει στη διοργάνωση, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον τριετές συμβόλαιο. Η Παρτίζαν και ο Ερυθρός Αστέρας το έκαναν, το Ντουμπάι πήρε πενταετές. Όποιος γίνεται μέτοχος πρέπει να έχει δικαίωμα ψήφου αλλά και τις αντίστοιχες ευθύνες. Δεν μπορείς να γίνεις μέτοχος "κατά τύχη".Στον αθλητισμό δε γίνεται σοβαρός προγραμματισμός σε ορίζοντα ενός έτους. Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες είναι επιτυχημένοι επιχειρηματίες και κανείς δε σχεδιάζει την επιχείρησή του με ορίζοντα ενός έτους.»