Αταμάν: «Ο Σορτς θα παίξει με τη Μπάγερν, αλλά σαν ομάδα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη»
Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την αυριανή πρεμιέρα (Τρίτη, 30/9) της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του Σορτς και την απουσία του Όσμαν
Ο Παναθηναϊκός έχει πρεμιέρα στη Euroleague στο Τelekom Center Athens κόντρα στη Μπάγερν την Τρίτη (30/9, 21:15,) και ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε τόσο στον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας του, όσο και στους Οσμάν και Σορτς.
«Πρέπει να είμαστε έτοιμοι πνευματικά μετά από ένα μεγάλο διάστημα χωρίς επίσημα ματς. Δεν έχει σημασία με ποια ομάδα παίζεις, πρέπει να είσαι έτοιμος για το ξεκίνημα της σεζόν. Η Μπάγερν έχει αρκετούς νέους παίκτες όπως και εμείς. Παίκτες-κλειδιά που θα παίξουν το πρώτο επίσημο ματς τους εδώ. Θα είναι σημαντικό να παίξουμε επιθετικά στην άμυνα και να βρούμε τρόπο να κερδίσουμε το μας», είπε αρχικά.
Για την ετοιμότητα της ομάδας του: «Είμαστε στο 40% της ετοιμότητας μας. Πρέπει να παίξουμε επιθετικά. Χρειαζόμαστε τους φιλάθλους μας γιατί το ΟΑΚΑ είναι καυτό γήπεδο. Θα είναι πλεονέκτημα για εμάς. Πρέπει να κερδίσουμε το ματς. Σε αυτό το σημείο της σεζόν δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα παίξουμε το τέλειο μπάσκετ, αλλά είμαι σίγουρος πως θα είμαστε επιθετικοί».
Για τους αμφίβολους: «Δεν θα παίξει ο Όσμαν. Θα προσπαθήσει να παίξει με τη Μπαρτσελόνα. Ο Λεσόρ δεν ξέρω πότε θα μπει στις προπονήσεις και στα ματς»
Για τον Σορτς: «Ο Σορτς θα παίξει κόντρα στη Μπάγερν, δεν έχει θέματα».
Για την αλλαγή των κανονισμών και το τι θα κάνει τώρα αν χρειάζεται να σταματά τον αιφνιδιασμό: «Πριν την αλλαγή των κανόνων, το έκανα μερικές φορές αυτό. Μερικές φορές ήταν τακτική. Θα είμαι έξυπνος. Αν άλλαξαν τον κανονισμό, θα προσαρμοστώ».
