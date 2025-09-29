Αταμάν: «Ο Σορτς θα παίξει με τη Μπάγερν, αλλά σαν ομάδα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμη»

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την αυριανή πρεμιέρα (Τρίτη, 30/9) της Euroleague με αντίπαλο την Μπάγερν επιβεβαιώνοντας τη συμμετοχή του Σορτς και την απουσία του Όσμαν