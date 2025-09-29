Αυτόνομο σύστημα με τεχνητή νοημοσύνη για πιο ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους
Παναθηναϊκός: Χωρίς τον Τσεντί Όσμαν στην πρεμιέρα με την Μπάγερν Μονάχου
Ο Τούρκος διεθνής ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα, μετά τον τραυματισμό του στον προημιτελικό του Eurobasket με την Πολωνία
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου, αύριο, Τρίτη (30/9, 21:15) στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), για την πρεμιέρα της Euroleague, αγώνα που θα χάσει ο Τσεντί Όσμαν. Ο Τούρκος διεθνής και «ασημένιος» στη πρόσφατο Ευρωμπάσκετ στη Ρίγα, δεν προπονήθηκε σήμερα (29/9) υπό τις οδηγίες του Εργκίν Αταμάν. Οι «πράσινοι» ευελπιστούν πως ο Οσμάν θα είναι σε θέση ν' αγωνιστεί απέναντι στην Μπαρτσελόνα, για την 2η αγωνιστική την ερχόμενη Παρασκευή (3/10, 21:15), πάλι στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ).
Ο Όσμαν ταλαιπωρήθηκε από οστικό οίδημα, μετά τον τραυματισμό του στον προημιτελικό του Eurobasket με την Πολωνία. Καθώς είχε αποφασίσει ν' αγωνιστεί τόσο στον ημιτελικό με την Ελλάδα όσο και στον τελικό με τη Γερμανία, ο Όσμαν είχε επιβαρυνθεί, με αποτέλεσμα να μην ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή των «πρασίνων» στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», καθώς κρίθηκε σκόπιμο ν' ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα.
Στη διάθεση του Παναθηναϊκού θα βρίσκεται ο Τι Τζέι Σορτς για την 1η αγωνιστική κόντρα στην Μπάγερν. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού, ο οποίος είχε χάσει το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία, ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες.
